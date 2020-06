दैनिक भास्कर Jun 03, 2020, 01:34 PM IST

नई दिल्ली. पिछले महीने लॉन्च हुए भारतीय ऐप रिमूव चाइना ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया गया है। गूगल के मुताबिक, ऐप ने प्ले स्टोर की भ्रामक व्यवहार नीति (Deceptive Behaviour Policy) का उल्लंघन किया है। इस पॉलिसी के तहत कोई भी ऐप यूजर की डिवाइस सेटिंग्स में या ऐप के बाहर के फीचर में कोई बदलाव नहीं कर सकता साथ ही किसी थर्ड पार्टी ऐप को हटाने के लिए उत्तेजित नहीं कर सकता। कंपनी ने इसी 17 मई को प्ले स्टोर पर लाइव किया था, जो लद्दाख में LAC सीमा पर भारत-चीनी के बीच तनाव बढ़ने के बाद सुर्खियों में आया था। इसे खासतौर से चीन निर्मित ऐप्स को फोन से हटाने के लिए डिजाइन किया गया था, इसे 50 लाख से ज्यादा यूजर्स डाउनलोड कर चुके थे।

मित्रों ऐप पर लगा 'स्पैम और मिनिमम फंक्शनलिटी' पॉलिसी के उल्लंघन का आरोप

यह इस सप्ताह गूगल प्ले स्टोर से निकाला जाने वाला दूसरा हाई प्रोफाइल ऐप है। रिमूव चाइना ऐप्स को हटाने से कुछ घंटे पहले मित्रों ऐप को स्टोर से भी हटा दिया गया था। चीन विरोधी भावनाओं के कारण मित्रों ऐप को भी 50 लाख से अधिक डाउनलोड्स मिल चुके थे। जिसके बाद गूगल प्ले स्टोर ने 'स्पैम और मिनिमम फंक्शनलिटी' पॉलिसी के उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए ऐप को हटा दिया था।

रिमूव चाइना ऐप्स की निर्माताओं ने ट्वीट कर दी जानकारी

जयपुर की वनटच लैब्स द्वारा बनाई गई रिमूव चाइना ऐप्स के निर्माताओं ने मंगलवार देर रात ट्वीट कर गूगल प्ले स्टोर से इसे हटाने की पुष्टि की। कंपनी ने बताया कि जब बड़ी संख्या में लोग चीन निर्मित ऐप्स को हटाने के लिए रिमूव चाइना ऐप्स का उपयोग कर रहे थे, तो इसका उद्देश्य "लोगों को किसी भी एप्लिकेशन को अनइनस्टॉल करने के लिए प्रोत्साहित या मजबूर करना नहीं था" इसे केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए डेवलप किया गया था।

Dear Friends,



Google has suspended our #RemoveChinaApps from google play store.

Thank you all for your support in past 2 weeks.

"You Are Awesome"



TIP

Its easy to find the origin of any app by searching on google

by typing

origin country



Stay Tuned !! Stay Safe!!