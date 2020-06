दैनिक भास्कर Jun 15, 2020, 02:22 PM IST

नई दिल्ली. सैमसंग गैलेक्सी A21s स्मार्टफोन भारत में 17 जून को लॉन्च किया जाएगा, सैमसंग इंडिया ने ट्विटर के जरिए यह जानकारी दी। इसे पिछले महीने यूनाइटेड किंगडम में सैमसंग की बजट A-सीरीज़ के नए एडिशन के तौर पर लॉन्च किया जा चुका है। फोन में चार रियर कैमरे दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें ऑक्टा-कोर प्रोसेसर और 5,000 एमएएच बैटरी मिलेगी। तीन कलर ऑप्शन में उपलब्ध इस फोन में सिक्योरिटी के लिए फेस रिकग्निशन और फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। बैटरी 15W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है।

कंपनी का ऑफिशियल ट्वीट

Awesomeness that goes on and on! The new Samsung #GalaxyA21s is coming your way. Follow this space to know more. #Samsung pic.twitter.com/YOuShYFeIF