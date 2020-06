दैनिक भास्कर Jun 07, 2020, 11:48 AM IST

नई दिल्ली. सैमसंग गैलेक्सी टैब S6 लाइट सोमवार (8 जून) को भारतीय बाजार में लॉन्च होगा। कंपनी ने ट्विटर पर 8 सेकंड का वीडियो टीजर जारी कर इसकी जानकारी दी। वहीं, अमेजन ने भी इसका डेडिकेटेड पेज जारी कर दिया है, जिस पर सोमवार से इसके प्री-ऑर्डर शुरू होने की जानकारी दी गई है साथ ही ‘Notify Me' बटन भी लाइव कर दिया गया है। इक्छुक ग्राहक ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसे भारत में बिक रहे गैलेक्सी टैब S6 के सस्ते वर्जन के तौर पर उतारा जा रहा है। इसमें S-पेन सपोर्ट मिलेगा। चीन में इसकी शुरुआती कीमत 30 हजार रुपए है।

कंपनी का ऑफिशियल ट्वीट

We are almost there. Watch out for the all-new #GalaxyTabS6Lite tomorrow. Register now to get more details. https://t.co/2eZsaJjh3O#TabRedefined #Samsung pic.twitter.com/BLy3PC6HdQ