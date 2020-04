सैमसंग साइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक इंसान की आंखों का रेजोल्यूशन 500 मेगापिक्सल तक होता है

कंपनी ने सबसे पहले मई 2019 में 64 मेगापिक्सल और उसके 6 महीने बाद 108 मेगापिक्सल सेंसर पेश किया

दैनिक भास्कर Apr 21, 2020, 08:22 PM IST

नई दिल्ली. सैमसंग ने मई 2019 में 64 मेगापिक्सल सेंसर पेश किया था और उसके ठीक 6 महीने बाद कंपनी ने 108 मेगापिक्सल सेंसर को बाजार में उतारा। इसे चुनौती देने के लिए चीनी स्मार्टफोन कंपनी श्याओमी ने भी अपना 108 मेगापिक्सल सेंसर वाला एमाई नोट 10 पेश किया था। अब सैमसंग और ज्यादा ताकतवर कैमरा लेंस पर काम कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, सैमसंग 600 मेगापिक्सल सेंसर पर काम कर रही है। दावा किया जा रहा है कि यह 600 मेगापिक्सल कैमरे लेंस इंसान की आंखों से भी ज्यादा ताकतवर होगा। सैमसंग साइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक इंसान की आंखों का रेजोल्यूशन 500 मेगापिक्सल तक होता है, यानी कहा जा सकता है कि यह लेंस ह्यूमन आई से भी बेहतर होगा।

सैमसंग के इस सेंसर का इस्तेमाल मोबाइल फोन, ऑटोमेटिक कार, ड्रोन और इंटरनेट ऑफ थिंग्स में होगा, हालांकि कंपनी ने इस सेंसर की लॉन्चिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। स्मार्टफोन में इस सेंसर के इस्तेमाल के बाद कंपनी पिक्सल की साइज को कम भी करेगी। जैसा कि 108 मेगापिक्सल वाले सेंसर में पिक्सल साइज कम करने के लिए नोनासेल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था और पिक्सल की साइज 3x3 स्ट्रक्चर में थी।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, साल 2020 के अंत तक सैमसंग 150 मेगापिक्सल सेंसर पेश करेगा। कहा जा रहा है कि सैमसंग के इस सेंसर का इस्तेमाल सबसे पहले शाओमी अपने स्मार्टफोन में करेगी। इसके अलावा 192 मेगापिक्सल वाले सेंसर के भी बाजार में आने की संभावना है। बता दें कि सैमसंग ने कुछ महीने पहले ही गैलेक्सी एस20 सीरीज को पेश किया है जिनमें 100X जूम दिया गया है। सैमसंग से पहले चीन की हुवावे ने अपने पी30 सीरीज के फोन में 50X जूम दिया था।

कंपनी का ऑफिशियल ट्वीट

Sensors that go beyond human senses will soon become an integral part of our daily lives #ImageSensors #Nonacell #ISOCELLhttps://t.co/bsElHifrEC