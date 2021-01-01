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नई एसयूवी:22 जनवरी को लॉन्च होगी नई टाटा सफारी, प्री-बुकिंग शुरू; जानिए बुकिंग अमाउंट से लेकर फीचर्स तक सारी डिटेल

नई दिल्ली2 मिनट पहले
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  • 6 और 7 सीट ऑप्शन में आएगी टाटा सफारी, इसमें तीन ड्राइव मोड्स मिलेंगे- इको, सिटी और स्पोर्ट्स
  • कुल 6 वैरिएंट में होगी लॉन्च, 3 में मिलेगा ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, कंपनी भविष्य में इसका 4 व्हील ड्राइव वर्जन भी लॉन्च करेगी

नेक्स्ट जनरेशन टाटा सफारी 22 जनवरी को भारत में लॉन्च होगी। कंपनी इसी दिन इसकी कीमतों का ऐलान भी करेगी। कंपनी ने एसयूवी की बुकिंग लेना शुरू कर दिया है। इसे 30 हजार रुपए में बुक किया जा सकता है। नई सफारी कंपनी के ही ओमेगा प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है, जो लैंड रोवर के D8 प्लेटफॉर्म पर आधारित है। दिलचस्प बात यह है कि सफारी के कई डिजाइन एलिमेंट और कंपोनेंट हैरियर से मिलते जुलते हैं।

2021 टाटा सफारी: इंजन और परफॉर्मेंस

  • 2021 टाटा सफारी 2.0-लीटर Kryotec डीजल इंजन से लैस है, जिसमें 170 पीएस का पावर और 350 एनएम का टॉर्क मिलता है। यह वही फिएट-सोर्स्ड इंजन है, जो जीप कंपास, एमजी हेक्टर और टाटा हैरियर में भी उपलब्ध है। सफारी में इस इंजन को 6-स्पीड मैनुअल या 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है। कंपनी भविष्य में इसका 4-व्हील ड्राइव वर्जन भी लॉन्च करेगी।
  • एसयूवी में तीन ड्राइविंग मोड्स मिलते हैं, जिसमें इको, सिटी और स्पोर्ट्स मोड शामिल हैं। इको मोड में इसे 0-100kmph की रफ्तार तक पहुंचने में 12.73 सेकंड का समय लगता है। सिटी मोड में 0-100kmph की रफ्तार तक पहुंचने में 11.43 सेकंड और स्पोर्ट्स मोड में एसयूवी को 0-100kmph की रफ्तार तक पहुंचने में 10.65 सेकंड का समय लगता है।

2021 टाटा सफारी: वैरिएंट डिटेल्स

  • नई सफारी को 6 वैरिएंट में उतारा जाएगा, जिसमें XE, XM, XT, XT+, XZ और XZ+ शामिल हैं। ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन सिर्फ XM, XZ और XZ+ ट्रिम में मिलेगा। एसयूवी 6 और 7 सीटर सीट ऑप्शन के साथ आएगी। 6-सीटर वर्जन में मिडिल रो में कैप्टन सीट मिलेगी जबकि 7 सीटर वर्जन में इस जगह बेंच सीट मिलेगी।
  • एसयूवी का टॉप वैरिएंट फ्रंट, साइड और कर्टन एयरबैग्स, हिल डिसेंट कंट्रोल, टैरेन रिस्पॉन्स मोड्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, 18 इंच अलॉय व्हील्स, जिनॉन एचआईडी हेडलाइट्स और iRA कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी के साथ 8.8 इंच का इंफोटेनेमेंट सिस्टम, 9-स्पीकर जेबीएल ऑडियो सिस्टम, 7 इंच डिजिटल डिस्प्ले के साथ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पैनोरामिक सनरूफ, पावर्ड ड्राइवर्स सीट समेत कई बेहतरीन फीचर्स मिलेंगे।
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