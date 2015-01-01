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  • 5 Best Water Purifiers|These 5 Water Purifiers Will Take Special Care Of Your And Family's Health, See Which Is Better For You In The List

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टेक बाइंग गाइड:आपके परिवार की सेहत का खास ख्याल रखेंगे ये 5 वाटर प्यूरीफायर, लिस्ट में देखें आपके लिए कौन सा बेहतर

नई दिल्लीएक घंटा पहले
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  • लिस्ट में ए.ओ. स्मिथ जैड 1 वाटर प्यूरीफायर सबसे सस्ता है, जो 15,490 रु का है
  • हैवल्स ने हाल ही में नया डिलाइट अल्कलाइन वाटर प्यूरीफायर लॉन्च किया है

बढ़ते प्रदूषण के कारण स्वच्छ पानी के लिए वाटर प्यूरीफायर आज की जरूरत बन गया है। साफ पानी न सिर्फ कई तरह की बीमारियों से बचाता है बल्कि इम्युनिटी स्ट्रॉन्ग करने में भी मदद करता है। एक अच्छा प्यूरीफायर पानी में मौजूद तमाम तरह की अशुद्धियों को निकाल देता है, जैसे सस्पेंडेड पार्टिकल, कीटों, माइक्रोब्स, काई, वायरस व फफूंद।

महामारी के बाद से लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति पहले से ज्यादा संवेदनशील हो गए हैं और खुद को फिट रखने के लिए तमाम संसाधन भी जुटा रहे हैं। बाजार में बहुत से वाटर प्यूरीफायर उपलब्ध हैं। ऐसे में अगर आप कंफ्यूज है कि आपके लिए कौन सा बेहतर है, तो हम पांच पॉपुलर वाटर प्यूरीफायर की लिस्ट तैयार की है, ताकि आप आसानी से तय कर सकें कि किसे चुनें। नीचें देखें लिस्ट...

1. ए.ओ. स्मिथ जैड 1 वाटर प्यूरीफायर
कीमतः 15,490 रुपए

  • ए.ओ. स्मिथ जैड1 यूवी+यूएफ (अल्ट्रा फाइन) प्यूरिफाइड वाटर प्यूरीफायर है। कंपनी ने इसे स्टाइलिश लुक दिया है, जो घर की सुदंरता में भी चार चांद लगाता है। यह नाइट असिस्ट फीचर और यूवी प्यूरिफाइड गर्म पानी के ऑप्शन के साथ उपलब्ध है (45 डिग्री सेल्सियस और 80 डिग्री सेल्सियस)।
  • ए.ओ. स्मिथ जैड1 हॉट यूवी+यूएफ (अल्ट्रा फाइन) सुनिश्चित करता है कि आपको साफ पाने मिले और कम टीडीएस वाले पानी के लिए यह उपयुक्त है।

2. केन्ट ग्रैंड+ आरओ वाटर प्यूरीफायर
कीमतः 20,500 रुपए

  • यह प्रोडक्ट आरओ+यूवी+यूएफ+टीडीएस कंट्रोल द्वारा अनेक प्यूरिफिकेशन देता है जो लिक्विड फॉर्म में मौजूद अशुद्धियों जैसे रसायन, बैक्टीरिया, वायरस और लवणों (Salts) को भी साफ कर देता है और 100 प्रतिशत शुद्ध जल प्रदान करता है जो पीने के लिए सुरक्षित होता है।
  • यह प्यूरीफिकेशन की प्रोसेस में पानी की एक बूंद भी बर्बाद नहीं करता। इसमें दो चरणों की फिल्ट्रेशन प्रक्रिया है, जिसमें विटाशील्ड आईपीएस और साथ में ट्रू एचईपीए फिल्टर तथा एक एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर शामिल है।

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3. डॉ एक्वागार्ड मैग्ना नेक्स्ट एचडी आरओ+यूवी वाटर प्यूरीफायर
कीमतः 20,990 रुपए

  • डॉ एक्वागार्ड मैग्ना नेक्स्ट एक यूनिवर्सल वाटर प्यूरीफायर है जो बेहतरीन फिल्ट्रेशन प्रोसेस प्रदान करता है, जो पानी की विभिन्न स्थितियों में काम करता है। यह पानी की गुणवत्ता को समझ लेता है और पानी साफ करने के लिए आदर्श प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी को चुनता है।
  • इनट्यूटिव एलईडी डिस्प्ले, विशेष तौर पर डिजाइन किए गए इलेक्ट्रॉनिक तरीके से प्रमाणित किए गए प्यूरिफिकेशन कार्टिज से युक्त, इस प्रोडक्ट के साथ कंपनी वादा करती है कि या तो शुद्ध व साफ पानी देगा अन्यथा पानी ही नहीं देगा। यह टीडीएस 1-2000 मिलिग्राम प्रति लीटर का दावा करता है।

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4. यूरेका फोर्ब्स एक्वाश्योर डिलाइट आरओ+यूवी+एमटीडीएस वाटर प्यूरीफायर
कीमतः 26,990 रुपए

यह प्रोडक्ट सुनिश्चित करता है कि पानी की बर्बादी बहुत कम हो। इसका मैकेनिज्म पानी में टीडीएस के स्तर को मैनुअली एडजस्ट करता है ताकि आपको स्वास्थ्य, सुरक्षित व स्वादिष्ट पानी प्राप्त हो। इसका कॉम्पैक्ट डिजाइन शहर के घरों की जरूरत के मुताबिक रसोई में रखने या दीवार पर टांगने में सहायक है।

5. हैवल्स डिलाइट अल्कलाइन वाटर प्यूरीफायर - हाई रिकवरी
कीमत: 25,499 रुपए

  • हैवल्स द्वारा यह नया वाटर प्यूरीफायर लॉन्च किया गया है। बेज और व्हाइट इन दो खूबसूरत कलर वाला यह प्रोडक्ट अत्याधुनिक डिजाइन वाला है। यह ईको फ्रैंडली वाटर प्यूरीफायर है जो 50 प्रतिशत से अधिक पानी की बचत करता है क्योंकि यह इनलेट वाटर का 50 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा प्रोसेस करता है, जबकि आम वाटर प्यूरीफायर इनलेट वाटर के लगभग 70 प्रतिशत को प्रोसेस करते हैं और सिर्फ 30 प्रतिशत शुद्ध हुए पानी को रिकवर करते हैं।
  • हैवल्स का यह वाटर प्यूरीफायर कम ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल (ओ आर पी) सुनिश्चित करता है जिसके परिणामस्वरूप एंटीऑक्सिडेंट पानी मिलता है, जो शरीर के लिए अच्छा होता है। अल्कलाइन वाटर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और बैक्टीरिया एवं वायरस से होने वाली बीमारियों से मुकाबला करता है।

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