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टोटल शटडाउन:टिकटॉक ने भारत में कारोबार बंद किया, 2 हजार से ज्यादा कर्मचारी हुए बेरोजगार

नई दिल्ली40 मिनट पहले
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  • चीन से सीमा विवाद के बाद टिकटॉक पर लगा था अस्थाई बैन, अब सरकार ने टिकटॉक की वापसी के रास्ते बंद किए
  • भारत में टिकटॉक के 20 करोड़ से ज्यादा यूजर थे, कंपनी के ग्लोबल हेड ने ईमेल से दी बंदी की जानकारी

चीनी कंपनी बाइटडांस ने भारत से अपना कारोबार समेटने का ऐलान कर दिया है। कंपनी ने शॉर्ट वीडियो ऐप टिकटॉक पर भारत में जारी बैन को देखते हुए यह ऐलान किया है। टिकटॉक की ग्लोबल अंतरिम हेड वेनेसा पपास और ग्लोबल बिजनेस सॉल्यूशंस के वाइस प्रेसिडेंट ब्लेक चेंडली ने ईमेल के जरिए कर्मचारियों को इस बात की जानकारी दी है। बैन से पहले भारत में टिकटॉक के 20 करोड़ से ज्यादा यूजर्स थे

कंपनी ने कर्मचारियों को ईमेल से दी टोटल शटडाउन की जानकारी

  • टिकटॉक के प्रवक्ता ने कहा यह बेहद निराश करने वाली बात है कि पिछले सात महीने में हमारे प्रयासों के बाद भी सरकार की ओर से इस संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश नहीं मिला है कि ऐप्स को फिर चलाने के लिए हमें क्या करना होगा। इतने लंबे समय तक अपने 2,000 से ज्यादा कर्मचारियों का सहयोग करते रहने के बाद अब हमारे पास उन्हें हटाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है।
  • ईमेल में कहा गया हम नहीं जानते कि भारत में हमारी वापसी कब होगी, लेकिन हमें वापसी का भरोसा है और हम यहां जरूर वापसी करना चाहेंगे। बायडांस से जुड़े सूत्रों का कहना है कि बुधवार को एक बैठक में कंपनी ने भारतीय कारोबार बंद करने का फैसला लिया। कंपनी कर्मचारियों को तीन महीने के वेतन के साथ-साथ कंपनी के लिए काम किए गए साल के अनुपात में अतिरिक्त महीने का मेहनताना भी देगी।

बैन के बावजूद ग्लोबली सबसे ज्यादा कमाई की
भारत में बैन और अमेरिका में चल रही कानूनी लड़ाई के बावजूद, टिकटॉक 2020 में वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक कमाई करने वाला ऐप बन गया, जिसमें कंपनी ने 3.9 हजार करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया।

2020 में सबसे ज्यादा डाउनलोड किया गया टिकटॉक
ऐप एनालिटिक्स फर्म एपटॉपिया के आंकड़ों के अनुसार, 85 करोड़ के साथ टिकटॉक 2020 में दुनिया का सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला ऐप था। इसके बाद 60 करोड़ डाउनलोड के साथ वॉट्सऐप और 54 करोड़ डाउनलोड के साथ फेसबुक था। गलवान में भारत-चीन के सैनिकों की झड़प के बाद सरकार ने 29 जून को टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप्स बैन किए थे।

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