Today Online Shopping Deals; Attractive Offers And Discounts On Top Brands After Diwali

फेस्टिव सेल खत्म: अब भी मिल जाएंगे ऑनलाइन ऑफर और डिस्काउंट, आपको 3 बातें ध्यान में रखकर करना होगी शॉपिंग

नई दिल्ली



ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर चलने वाली फेस्टिव सेल खत्म हो चुकी है। देश के कई बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ये सेल महीनेभर चली। लोगों को सेल के दौरान बेहतरीन डील मिलीं। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा डिमांड गैजेट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की रही। सेल खत्म होने के बाद भी आप उसी तरह के डिस्काउंट और ऑफर्स चाहते हैं, तब हम आपको इसका तरीका बता रहे हैं। ये ऑफर्स आपको अमेजन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, शॉपक्लूज, बेवकूफ जैसे कई प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे।

1. 'ऑफर ऑफ द डे' का चेक करें

लगभग सभी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर 'ऑफर ऑफ द डे' डील चलती रहती है। ये डील 24 घंटे की होती है। जो रात को 12:01AM पर शुरू होती है और 11:59PM पर खत्म हो जाती है। ये एक कैटेगरी होती है। ऐसे में जरूरी नहीं कि आपको अपना पसंदीदा प्रोडक्ट इस कैटेगरी में मिले। या फिर उस पर कोई बड़ा डिस्काउंट मिले। इन डील पर मिनिमम सेलिंग प्राइस और मैक्सिमम डिस्काउंट जैसे ऑफर्स का फायदा मिल जाता है। फ्लिपकार्ट, अमेजन, शॉपक्लूज, मिंत्रा जैसी सभी प्लेटफॉर्म पर मिल जाता है।

कई बार ग्राहकों को इस कैटेगरी के बारे में पता नहीं होता। या फिर वो होम स्क्रीन पर दिखाई नहीं देती। इस वजह से ग्राहक 'ऑफर ऑफ द डे' तक नहीं पहुंच पाता। इसके लिए आप गूगल की मदद ले सकते हैं। गूगल सर्च इंजन पर 'offer of the day' के साथ ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म का नाम लिखकर सर्च करें। आप उस कैटेगरी तक पहुंच जाएंगे। कई वेबसाइट पर ये ऑफर Deals of the Day के नाम से होता है।

2. इंस्टेंट डिस्काउंट और दूसरे ऑफर्स

फ्लिपकार्ट, अमेजन, मिंत्रा, शॉपक्लूज, बेवकूफ या किसी भी दूसरे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर ये जरूर देखें कि इन पर बैंकिंग कार्ड से जुड़ा क्या ऑफर मिल रहा है। जैसे SBI, HDFC, ICICI या दूसरे बैंक कार्ड पर इंस्टेंट डिस्काउंट तो नहीं मिल रहा। ज्यादातर बैंक अपने ग्राहकों को 10% तक का इंस्टेंट डिस्काउंट देती हैं। वहीं, प्रोडक्ट को फाइनेंस कराने यानी EMI पर लेने पर भी बेहतरीन डील्स मिल जाती हैं। तो इन डील्स का आप शॉपिंग के दौरान पूरा फायदा उठाएं।

3. कूपन कोड का पता लगाएं

आपके पास कूपन कोड हैं तो डिस्काउंट मिलना तय है। कई कंपनियां अलग-अलग ऑफर्स के तहत शॉपिंग कूपन रिलीज करती हैं। ये कूपन आपको ऑनलाइन शॉपिंग करने पर, किसी फूड आइटम पर मिल सकता है। खासकर इन दिनों कई कंपनियां चिप्स, स्वीट्स, नमकीन के साथ फूड कॉम्बो पैकेट पर कूपन दे रही हैं। ये कूपन बॉक्स के अंदर छिपे होते हैं। ये एक नंबर होता है जिस शॉपिंग के दौरान आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे में आप शॉपिंग से पहले गूगल पर एक बार कूपन कोड के साथ ई-कॉमर्स कंपनी का नाम लिखकर सर्च कर लें।

4. अलग-अलग वेबसाइट को नजर रखें

ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर यूं तो हमेशा ही सेल चलती रहती है। साथ ही, प्रोडक्ट MRP से काफी सस्ते मिलते हैं। फिर भी कोई प्रोडक्ट खरीदने से पहले आप उसकी कीमत को सभी प्लेटफॉर्म पर चेक करें। हो सकता है आपको वो किसी ऐसी वेबसाइट पर सस्ता मिल जाए, जिसके बारे में आप जानते ही नहीं। लेकिन अननॉन वेबसाइट से प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसके रिव्यू और दूसरी रिपोर्ट जरूर चेक करें। खासकर देश के पॉपुलर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन और फ्लिपकार्ट पर लगभग सभी प्रोडक्ट मिल जाते हैं। इन दोनों को गैजेट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए सबसे बेहतर माना जाता है। वहीं, कपड़े, जूते के लिए इन दोनों के साथ मिंत्रा, बेवकूफ डॉट कॉम पर भी जरूर जाएं।