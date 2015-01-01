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  • TVS Has Registered The Zepplin R Name That Was Used For A Cruiser Motorcycle Concept

लॉन्चिंग की तैयारी!:टीवीएस की इस बाइक का नाम जेपलिन R होगा, इसमें पेट्रोल इंजन और बैटरी दोनों दिए; बैटरी से टॉप स्पीड 130kph

नई दिल्लीएक घंटा पहले
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टीवीएस की ये पहली ऐसी बाइक है जिसमें 220cc के पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर भी दी है
  • कंपनी ने इस बाइक का कॉन्सेप्ट मॉडल ऑटो एक्सपो 2018 में पेश किया था
  • बाइक के नाम में E के इस्तेमाल हुआ था, जिसे अब R से कन्वर्ट कर दिया है

बीते 2 सालों से चर्चा में रहने वाली टीवीएस जेपलिन बाइक को जेपलिन आर नाम से रजिस्टर कराया गया है। जिसके बाद इसकी लॉन्चिंग का रास्ता साफ होता दिख रहा है। कंपनी ने इस बाइक का कॉन्सेप्ट मॉडल ऑटो एक्सपो 2018 में पेश किया था। जेपलिन ने अपने मॉडल और स्पेसिफिकेशन को लेकर खासी सुर्खियां बटोरी थीं। जिसके बाद से ही इसका इंतजार हो रहा है।

ऑटो एक्सपो 2018 में टीवीएस ने जेपलिन को कॉन्सेप्ट बाइक के तौर पर शोकेस किया था। तब इसके नाम के साथ E के इस्तेमाल किया गया था, जिसे अब R से कन्वर्ट करके E हटा दिया गया है। क्रूजर मॉडस वाली ये बाइक कई खूबियों से लैस है।

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पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर से लैस

  • टीवीएस की ये पहली ऐसी बाइक है जिसमें 220cc के पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर भी दी है। बाइक में 1200 वॉट की रिजनरेटिव असिस्ट मोटर दी है, जो 48 वोल्ट की लीथियम आयन बैटरी के साथ आती है। ये इतनी पावरफुल है कि 20% तक ज्यादा टॉर्क जनरेट करती है। इसकी टॉप स्पीड 130kph है।
  • दूसरी तरफ, इसमें 220cc का सिंगल-सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया है, जो 20hp पर 8,500rpm पावर और 18.5Nm पर 7,000rpm टॉर्क जनरेट करता है। ऐसा माना जा रहा है कि इसमें 6-स्पीड गियरबॉक्स मिलेगा। बाइक में USD फॉर्क मिलेंगे।

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बाइक के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन

  • जेपलिन के डिजाइन की बात करें तो इसमें रोबोट के फेस के जैसी LED हेडलैम्प दी है। ये फ्रंट से फ्लैट और काफी चौड़ी है। इसमें हैलोजन की तरह दिखने वाली लाइट लगी हुई है।
  • बाइक में दमदार अलॉय व्हील के साथ ट्यूबलेस टायर मिलेंगे। इसमें 110/70 R17 फ्रंट टायर और 140/70 R15 रियर टायर मिलेगा। बाइक का व्हीलबेस 1,490mm है। इसमें डुअल चैनल ABS मिलेगा।
  • कंपनी ने इस बाइक में बायो नाम का स्मार्ट एक्सेस स्विच भी दिया है। हालांकि, ये काम कैसे करेगा इसे बारे में कोई जानकारी नहीं है। बाइक में एक्शन कैमरा, क्लाउड कनेक्टिविटी वाला इन्फोटेनमेंट स्पीडोमीटर भी मिलेगा।
  • बाइक की कीमत को लेकर अलग-अलग रिपोर्ट्स आई हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसकी कीमत 1.20 लाख से 1.80 रुपए तक हो सकती है। वहीं कुछ के मुताबिक, कीमत 2 लाख से 3.2 लाख तक हो सकती है।
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