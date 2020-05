दैनिक भास्कर May 15, 2020, 01:17 PM IST

नई दिल्ली. ट्विटर ने अपने प्लेटफार्म पर सकारात्मक माहौल बनाने के लिए ग्रेटिट्यूट और थैंकफुल इमोजी पेश की है। इन्हें इस संकट की घड़ी में पूरे जज्बे के साथ कोरोना से लड़ रहे कोरोना फाइटर्स का अभिवादन करने के लिए लॉन्च किया गया है। इसे इस्तेमाल करने के लिए यूजर को पोस्ट में #thankful, #gratitude या #धन्यवाद टाइप करना होगा। टाइप करते ही यह दिखने लगेगी। यह कई भाषाओं में उपलब्ध है। बता दें कि कुछ समय पहले फेसबुक ने भी प्लेटफार्म पर 'केयर' इमोजी जोड़ी थी।

15 मार्च से अबतक ग्रेटिट्यूट देने के लिए 25 करोड़ से ज्यादा ट्वीट

ट्विटर ने बताया कि 15 मार्च से लेकर अबतक दुनियाभर में ग्रेटिट्यूड इमोजी के साथ 250 मिलियन यानी 25 करोड़ से अधिक ट्वीट किए जा चुके हैं, जो कि फरवरी के मुकाबले 26 फीसदी अधिक है। इनमें से ज्यादातर ट्वीट कोरोना फाइटर्स से जुड़े हैं, जो कठीन परिस्थितियों में भी बिना डर के लोगों को कोरोना से बचाने में जुटें हैं। डॉक्टर्स और कोरोना वॉरिअर्स के सम्मान में लोग प्रार्थना और ताली बजाने वाला इमोजी का भी खूब इस्तेमाल कर रहे हैं। इनमें क्रमशः 50 फीसदी और 10 फीसदी का इजाफा देखने को मिल रहा है। वर्ल्ड हेल्थ डे के मौके पर क्लैप (ताली) का सबसे अधिक लोगों ने इस्तेमाल किया है।

ट्विटर का ऑफिशियल ट्वीट

Who do we see people expressing that gratitude for? The most common word is “everyone”. Everyone who is an essential worker. Everyone who has helped. Everyone in healthcare. Everyone who has reached out. Everyone.