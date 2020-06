दैनिक भास्कर Jun 19, 2020, 03:58 PM IST

नई दिल्ली. माइक्रो-ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने नए फीचर लॉन्च किया है जिसमें यूजर्स अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड कर ऑडियो ट्वीट कर सकेंगे। फिलहाल यह फीचर सिर्फ iOS यूज़र्स के लिए जारी किया गया है। इस फीचर की मदद से यूजर 140 सेकंड तक का ऑडियो रिकॉर्ड कर ट्विट कर सकेंगे। एंड्रॉयड स्मार्टफोन यूजर्स को यह फीचर कब मिलेगा, इसके बारे में कंपनी ने कोई सफाई नहीं दी है। कंपनी का कहना है कि अभी यह फीचर लिमिटेड यूजर्स के लिए उपलब्ध होगा।

ट्विटर अपने प्लेटफॉर्म पर लगातार बदलाव कर रहा है। पिछले हफ्ते ही कंपनी ने 'फ्लीट्स' फीचर अपने प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया था, जिसमें यूजर को स्नैपचैट और इंस्ट्राग्राम स्टोरीज के तर्ज पर ट्विट, फोटो और वीडियोज को स्टोरीज़ फॉर्मेट में अपनी प्रोफाइल पर रखने की सुविधा मिलती है, जो 24 घंटे बाद खुद-ब-खुद टाइमलाइन से गायब हो जाएगा। यह फीचर एंड्रॉयड और iOS यूज़र्स के लिए उपलब्ध है। उन्हें नियमित ट्वीट्स की तरह लाइक या रीट्वीट नहीं किया जा सकता है, हालांकि अन्य यूज़र्स डायरेक्ट मैसेज (डीएम) के जरिए फ्लीट्स का जवाब दे सकते हैं।

कंपनी का ऑफिशियल ट्वीट

You can Tweet a Tweet. But now you can Tweet your voice!



Rolling out today on iOS, you can now record and Tweet with audio. pic.twitter.com/jezRmh1dkD