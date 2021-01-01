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वाहन स्क्रैप पॉलिसी:सड़क से हटेंगी 20 साल पुरानी गाड़ियां, नई गाड़ी 30% तक सस्ती मिलेगी

नई दिल्ली21 मिनट पहले
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  • नई गाड़ी की कीमत पर 30% तक का डिस्काउंट मिल सकता है
  • गाड़ी बनाने का खर्च कम होगा, ऑटो कंपनियों को ग्रोथ मिलेगी
  • केंद्र और राज्यों को जीएसटी से 38,300 करोड़ रुपए मिलेंगे

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2021-22 में पुराने वाहनों को सड़कों से हटाने के लिए ‘स्क्रैप पॉलिसी’ लाने की घोषणा की। इस पॉलिसी के तहत 20 साल पुराने निजी वाहनों और 15 साल पुराने कमर्शियल वाहनों का हर साल फिटनेस टेस्ट होगा। टेस्ट में फेल होने पर गाड़ी को स्क्रैप में भेज दिया जाएगा। पुरानी गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और रिन्युअल फीस भी दो से तीन गुना तक ज्यादा होगी।

करीब 2.80 करोड़ वाहन स्क्रैप पॉलिसी के अंतर्गत आएंगे
स्क्रैप पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य ऑटो सेक्टर को राहत देना है। आपको अपना पुराना वाहन स्क्रैप सेंटर को बेचना होगा, जहां से एक सर्टिफिकेट मिलेगा। इस सर्टिफिकेट से नई कार खरीदने वालों का कार रजिस्ट्रेशन मुफ्त में किया जाएगा। एक अनुमान के मुताबिक, करीब 2.80 करोड़ वाहन स्क्रैप पॉलिसी के अंतर्गत आएंगे।

वाहन बनाने के खर्च में 30% तक की आएगी कमी
देश भर में पांच स्क्रैप सेंटर बनाए जाएंगे। वहां से रिसाइकल के लिए कच्चा माल उपलब्ध होगा। इससे गाड़ी बनाने का खर्च 30% तक कम होने की संभावना है।

खरीदार को डिस्काउंट मिलेगा, पॉल्यूशन भी कम होगा
एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऑटो स्क्रैपेज पॉलिसी लागू होने के बाद अगर कोई 10 लाख रुपए की कार खरीदता है, तो उसे 30% के हिसाब से 3 लाख का डिस्काउंट मिल सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि नई कार पॉल्यूशन कम करती है। इससे ऑटो इंडस्ट्री को भी ग्रोथ मिलेगी।

GST में 100% तक छूट मिल सकती है

  • जो वाहन स्क्रैप में जाएगा, उसके बदले नए वाहन की खरीदारी पर जीएसटी में 50 से 100% की छूट मिलने की संभावना है। हालांकि इस पर अंतिम निर्णय जीएसटी काउंसिल लेगी। विशेषज्ञों के मताबिक, पुराने वाहनों के स्क्रैप में जाने के बाद वाहन मालिक नई गाड़ी खरीदेगा। इससे केंद्र और राज्यों को जीएसटी से 38,300 करोड़ रुपए मिलेंगे।
  • एक रिपोर्ट के मुताबिक, पुराने वाहन हटने और नए वाहन आने से 9550 करोड़ रुपए की बचत का अनुमान है। एक तो 2400 करोड़ रुपए का ईंधन बचेगा। दूसरा, वाहन में 50 से 55 फीसदी स्टील होता है। पुराने वाहनों से करीब 6,550 करोड़ रुपए का स्टील स्क्रैप मिल जाएगा, और उसका इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा।
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