वीकली डिस्क्राइबर: WHO लाया कोविड की जानकारी के लिए नया ऐप, तो वॉट्सऐप में आने वाले हैं कई फीचर्स; पढ़ें वीक के सभी ऐप अपडेट

नई दिल्ली 28 मिनट पहले



आपको टेक्नोलॉजी पसंद है, लेकिन समय कम होने की वजह से आप इससे जुड़ी खबरें नहीं पढ़ पाते, तब हम आपके लिए टेक डिस्क्राइबर लेकर आए हैं। इस एक खबर में हम आपको इस सप्ताह अपडेट हुए ऐप्स के साथ लॉन्च होने वाली नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताएंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं वीकली डिस्क्राइबर।

1. WHO का नया ऐप

बात शुरू करते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) से। तो WHO ने कोविड-19 गाइडलाइन और अपडेट के लिए ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप का नाम WHO COVID-19 Updates है। इस ऐप पर यूजर्स को कोरोना महामारी से जुड़ी एकदम सटीक डेटा मिलेगा। इससे पहले भी डब्ल्यूएचओ ने अप्रैल में ऐप लॉन्च किया, लेकिन बाद में उसे प्ले स्टोर से हटा लिया गया था। दरअसल, उस वक्त कोविड से जुड़ा डेटा सार्वजनिक नहीं करना था।

अपडेट ऐप पुराने ऐप की तरह ही काम करता है। यहां पर दुनियाभर में कोविड संक्रमितों की कुल संख्या के साथ महामारी से जुड़े लक्ष्ण, मिथ जैसी जानकारियां मिलेंगी। ऐप पर कई एक्सपर्ट्स को भी रखा गया है जो यूजर्स के सवालों के जवाब देंगे। यहां डेली संक्रमितों की संख्या भी दिखती है।

WHO COVID-19 Updates ऐप के बारे में

ऐप के टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात की जाए, तो इसे 20 दिसंबर को लॉन्च किया गया है। इसका साइज 8.8MB है। अब तक इसे 1000 से ज्यादा यूजर्स ने इन्स्टॉल किया है। इसे एंड्रॉयड के वर्जन 4.1 या उससे ऊपर के ओएस पर इन्स्टॉल किया जा सकता है। ऐप का मौजूदा वर्जन 1.0.0 है।

2. टेलीग्राम भी होगा पेड

टेलीग्राम ऐप 2021 में अपनी पेड सर्विस लॉन्च करेगी। कंपनी के फाउंडर और सीईओ पावेल डुरोव ने कहा कि बिजनेस को चलाने के लिए उन्हें 2021 में रेवेन्यू जेनरेट करने की जरूरत होगी। कंपनी के खर्चों के लिए उन्होंने अपनी पर्सनल सेविंग से भी पैसे खर्च किए हैं, लेकिन अब यूजर्स की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, इस वजह से कंपनी को फंडिंग की जरूरत होगी। बता दें कि इस ऐप पर दुनिया भर में 500 मिलियन (50 करोड़) एक्टिव यूजर्स होने वाले हैं।

फ्री फीचर्स आगे भी फ्री रहेंगे: सीईओ

पावेल डुरोव ने कहा, "टेलीग्राम अगले साल से रेवेन्यू जेनरेट करेगा। हम 7 साल के दौरान तैयार किए गए अपने वैल्यू के हिसाब से ये काम करेंगे। ज्यादातर यूजर्स इस बदलाव को नोटिस भी नहीं करेंगे। ऐप के फ्री फीचर्स आगे भी फ्री रहेंगे। इन पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगाया जाएगा। कंपनी ऐप में कुछ नए फीचर्स जोड़ेगी जो बिजनेस टीम और पावर यूजर्स के लिए होंगे। इनमें से कुछ फीचर्स प्रीमियम होंगे जिसके लिए यूजर्स को पेड करना होगा।"

ऐड के बारे में सीईओ ने कहा है कि वन ऑन वन चैट्स ऐड फ्री रहेंगे। टेलीग्राम एक प्राइवेसी फोकस्ड इंस्टैंट मैसेजिंग ऐप है जो पिछले कुछ समय में भारत में भी पॉपुलर हुआ है।

3. वॉट्सऐप के अपकमिंग फीचर्स

अपने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के लिए कई सारे फीचर्स जारी करने के बाद, वॉट्सऐप अब वॉयस/वीडियो कॉल और इमेजेस के लिए कई अन्य इम्प्रूवमेंट लाने के लिए तैयारी में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये फीचर अभी के लिए सभी वॉट्सऐप एंड्रॉयड और आईओएस बीटा वर्जन के लिए उपलब्ध हैं। कंपनी डेस्कटॉप/वेब प्लेटफॉर्म के लिए अपना मोस्ट अवेटिंग वॉयस और वीडियो कॉल फीचर लाने के लिए महीनों से तैयारी कर रही है।

डेस्कटॉप पर भी की जा सकेगी वॉट्सऐप वॉयस-वीडियो कॉल

वॉट्सऐप वेब कॉल फीचर के लिए फिलहाल चुनिंदा बीटा यूजर्स को ही एक्सेस दिया गया है और संभावना है कि कंपनी जल्द ही इस फीचर को पेश करेगी। एक बार पूरी तरह से टेस्टिंग करने के बाद, वॉट्सऐप वेब यूजर्स डेस्कटॉप के माध्यम से वीडियो और वॉयस कॉल कर सकेंगे।

जब सुविधा लाइव होगी, तो एक अलग विंडो वॉट्सऐप डेस्कटॉप ऐप या वेब पर उस समय पॉप अप करेगी जब यूजर को वॉयस या वीडियो कॉल प्राप्त होगी। कॉल करने के लिए, यूजर्स को चैट खोलने और वॉयस या वीडियो कॉल के लिए टॉप-राइट कॉर्नर पर मौजूद ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा, यह ठीक वैसा ही है जैसे की मोबाइल ऐप के माध्यम से कॉल किया जाता है।

मिस्ड हो चुके ग्रुप वीडियो कॉल में भी जुड़ा जा सकेगा

इसके अलावा, वॉट्सऐप की एक ऐसा फीचर लाने की संभावना है, जो यूजर्स को मिस्ड हो चुके ग्रुप वीडियो कॉल में शामिल होने की अनुमति देगा।

इसका मतलब है, यदि ग्रुप कॉल के समय, यूजर शामिल नहीं हो पा रहा था, तो वह वॉट्सऐप के खुलने पर कॉल में शामिल हो सकेगा।

यह तभी काम करेगा जब कॉल उस समय चल रही हो। एंड्रॉयड और आईओएस के लिए बीटा टेस्टर अब सुविधा का उपयोग करने में सक्षम होंगे।

वॉट्सऐप पर कई सारे वीडियो-फोटो पेस्ट कर सकेंगे

इसके अलावा कंपनी आईओएस यूजर्स के लिए एक और फीचर ला रही है। यह फीचर यूजर्स को वॉट्सऐप पर वीडियो के साथ-साथ कई तस्वीरों को पेस्ट करने की अनुमति देगी।

यह फीचर वर्तमान में आईओएस 2.21.10.23 वॉट्सऐप बीटा यूजर्स के लिए उपलब्ध है। सीधे शब्दों में कहें तो नया अपडेट यूजर्स को वॉट्सऐप में कई इमेज और वीडियो पेस्ट करने की अनुमति देगा।

4. अब कुछ फोन पर नहीं चलेगा वॉट्सऐप

पिछले साल दुनिया में सबसे लोकप्रिय मैसेजिंग प्लेटफॉर्म में से एक, वॉट्सऐप ने कुछ स्मार्टफोन के लिए अपनी सर्विस को बंद कर दिया था। एक लेटेस्ट रिपोर्ट बताती है कि इस साल भी कंपनी कुछ आईफोन्स और एंड्रॉयड डिवाइस के लिए अपनी सर्विस को बंद करने जा रही है। फेसबुक के स्वामित्व वाले मैसेजिंग प्लेटफॉर्म ने अब खुलासा किया है कि वॉट्सऐप पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने वाले स्मार्टफोन के लिए काम करना बंद कर देगा।

रिपोर्ट के अनुसार, आईओएस 9 से पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने वाले एपल डिवाइस या एंड्रॉयड 4.0.3 से पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने वाले एंड्रॉयड फोन पर वॉट्सऐप सपोर्ट समाप्त हो जाएगा। एक सपोर्ट पेज पर, मैसेजिंग प्लेटफॉर्म यूजर्स को अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के लेटेस्ट वर्जन का उपयोग करने की सलाह देता है ताकि हाल ही में रोलआउट किए गए सभी नए वॉट्सऐप फीचर का आनंद लिया जा सके।

5. मोटोरोला फोन में एंड्रॉयड 11 अपडेट

मोटोरोला ने अपने 23 मॉडल में एंड्रॉयड 11 के अपडेट का एलान किया है। इनमें प्रीमियम फ्लैगशिप मोटोरोला एज+ सीरीज से लेकर मिड रेंज स्मार्टफोन सीरीज मोटो G9 के साथ लेनोवो K12 नोट भी शामिल हैं। कंपनी ने बताया कि इन स्मार्टफोन्स के लिए अगले कुछ दिनों में एंड्रॉयड 11 अपडेट को रोल आउट किया जाएगा।

Motorola Razr 5G Motorola Razr 2019 Motorola Edge Motorola Edge+ Motorola One 5G, Motorola One Action Motorola One Fusion Motorola One Fusion+ Motorola One Hyper Motorola One Vision Moto G 5G Moto G 5G Plus Moto G Fast Moto G Power Moto G Pro Moto G Stylus Moto G9 Moto G9 Play Moto G9 Plus Moto G9 Power Moto G8 Moto G8 Power Lenovo K12 Note