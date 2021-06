Hindi News

Tech auto

WhatsApp Chief Will Cathcart, Mark Zuckerberg Confirm Disappearing Mode, More Upcoming Features

वॉट्सऐप के 2 नए फीचर: यूजर्स को जल्द मिलेगा 'व्यू वन्स' फीचर, इसमें मैसेज रीड करने के बाद हो जाएगा गायब; फोटो-वीडियो भी एक बार ही देख पाएंगे

नई दिल्ली 2 घंटे पहले



कॉपी लिंक

वॉट्सऐप ने बैकफुट पर जाते हुए भारत सरकार द्वार लागू किए गए नए आईटी नियमों को मान लिया है। हालांकि, कंपनी पहले ही साफ कर चुकी है कि वो अपनी नई पॉलिसी के रिमाइंडर लगातार यूजर्स को भेजेगी। इस बीच फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग और वॉट्सऐप हेड विल कैथकार्ट ने इसमें नए फीचर्स को लाने के घोषणा की है। कंपनी ने साफ किया है इसमें डिसअपीयरिंग मोड दिया जाएगा।

वॉट्सऐप में डिसअपीयरिंग फीचर तो कंपनी 7 महीने पहले ही दे चुकी है। हालांकि, अभी ये फीचर अलग-अलग कॉन्टैक्ट या ग्रुप में काम करता है। ऐसे में अब कंपनी इसका मोड देगी। जिसे ऑन करने के बाद सफी चैट पर ये फीचर एक साथ काम करेगा।

डिसअपीयरिंग फीचर का फायदा

इस फीचर का सबसे बड़ा फायदा ग्रुप चैट के दौरान मिलेगा। जिन ग्रुप में लंबी और लगातार चैट होती है उनमें मैसेज की संख्या भी लगातार बढ़ती रहती है। ग्रुप चैट को यूजर भी डिलीट नहीं करता है। ऐसे में कई बार जब हम चैट डिलीट नहीं करते हैं तब वॉट्सऐप हैंग होने लगता है। ज्यादा मैसेज की मीडिया फाइल की वजह से फोन भी स्लो हो जाता है।

डिसअपीयरिंग फीचर को अप्लाई करने का तरीका

आप जिस इंडिविजुअल या ग्रुप चैट पर इस फीचर को अप्लाई करना चाहते हैं उसे ओपन करें

अब चैट के प्रोफाइल पर जाएं या फिर कॉन्टैक्ट या ग्रुप के नाम पर टैप करें

यहां नीचे की तरफ आपको Disappearing Messages का ऑप्शन नजर आएगा, इस पर टैप करें

यहां टैप करते ही Continue का प्रॉम्प्ट आएगा, इस पर फिर से टैप कर लें

अब उस कॉन्टैक्ट या ग्रुप के लिए ये फीचर ऑन हो जाएगा, जिसका मैसेज चैट बॉक्स में नजर आएगा

'व्यू वन्स' फीचर भी होगा रोलआउट

मार्क जुकरबर्ग ने कहा है कि वॉट्सऐप में 'व्यू वन्स' का फीचर मिलेगा। इस नए फीचर की मदद से जब यूजर किसी मैसेज को रीड कर लेगा तो वो डिसअपियर हो जाएगा। इस फीचर को अनेबल करने के बाद मैसेज मिलने वाला यूजर केवल एक बार भेजी गई फोटो और वीडियो ओपन कर पाएगा, क्योंकि बाद में ये डिसअपियर हो जाएंगे।

अब वॉट्सऐप पर शिकायत कर पाएंगे

वॉट्सऐप के ब्लॉग के मुताबिक, भारतीय यूजर्स वॉट्सऐप की शर्तों, पेमेंट और अपने दूसरे सवालों को लेकर कंपनी के ग्रीवांस ऑफिसर से शिकायत कर सकते हैं। इसके लिए इस प्रोसेस को फॉलो करें...

Settings > Help > Contact Us Settings > Payments > Help Settings > Payments > Payments History > Transaction Details > Help, या payment message > Transaction Details, या 1800-212-8552 नंबर पर कॉल करें (7:00AM से 8:00PM तक)

आप पोस्ट के जरिए भी ग्रीवांस ऑफिसर तक अपनी शिकायत पहुंचा सकते हैं। इसके लिए इन एड्रेस पर पोस्ट करें...

परेश बी लाल

वॉट्सऐप (ग्रीवांस ऑफिसर)

पोस्ट बॉक्स नंबर-56

रोड नंबर-1, बंजारा हिल्स

हैदराबाद- 500 034

तेलंगाना, भारत