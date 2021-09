Hindi News

वॉट्सऐप न्यू फीचर टेस्टिंग: अब कुछ कॉन्टैक्ट से लास्ट सीन, प्रोफाइल फोटो और स्टेटस को छिपाने का ऑप्शन मिलेगा; कंपनी ने बताया फीचर का नाम

वॉट्सऐप जल्द ही लोगों के लिए अपने लास्ट सीन, स्टेटस, प्रोफाइल पिक्चर को चुनिंदा लोगों से छिपाना आसान बना देगा। अभी यूजर्स के पास चुनने के लिए केवल तीन ऑप्शन हैं। वे या तो सभी को अपनी प्रोफाइल पिक्चर, लास्ट सीन और स्टेटस देखने दे सकते हैं, या इसे अपने कॉन्टैक्ट्स तक सीमित रख सकते हैं।

हालांकि, इन सभी ऑप्शन को कुछ खास लोगों से छिपाने का कोई ऑप्शन नहीं है। वॉट्सऐप को हाल ही में इसी पर काम करते हुए देखा गया है।

My contacts except का ऑप्शन मिलेगा

Wabetainfo के मुताबिक, वॉट्सऐप अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स में बदलाव कर रहा है। मैसेजिंग ऐप लोगों को यह चुनने देगा कि वे अपने स्टेटस और तस्वीरों को किससे छिपाना चाहते हैं। फीचर की टेस्टिंग एंड्रॉयड और iOS के बीटा वर्जन पर कि जा रही है। वॉट्सऐप "My contacts except" नाम के ऑप्शन पेश करने के लिए काम कर रहा है, ताकि यूजर अपना लास्ट सीन को इनेबल कर सकें, और आप इसे स्पेसिफिक कॉन्टैक्ट के लिए डिसेबल कर सकते हैं।

ऐसे काम करेगा My contacts except ऑप्शन

My Contacts Except ऑप्शन के साथ यूजर उन कॉन्टैक्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं जिन्हें आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर, स्टेटस और लास्ट सीन उनके साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं। फीचर ट्रैकर ने यह नहीं बताया है कि आप लोगों को लिस्ट में कैसे जोड़ सकते हैं, लेकिन इसने प्राइवेसी सेटिंग्स में जोड़े गए नए ऑप्शन का एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है। यह ध्यान रखना जरूरी है कि अगर आप लास्ट सीन को शेयर नहीं करते हैं, तो आप दूसरे लोगों के लास्ट सीन को भी नहीं देख पाएंगे।