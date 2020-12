Hindi News

WhatsApp Message Schedule Feature| How To Schedule Whatsapp Messages On Android And Iphone, Follow These Steps

टेक गाइड: रात 12 बजे करना हो बर्थडे विश, तो वॉट्सऐप पर खुद-ब-खुद चला जाएगा मैसेज, बस करना होगा ये काम

किसी को 12 बजे बर्थडे विश करना चाहते हैं या फिर किसी मीटिंग से संबंधित मैसेज करना चाहते हैं, तो यह ट्रिक आपके लिए बड़े काम की साबित हो सकती है।

इसके लिए गूगल प्ले स्टोर पर जाकर एक थर्ड-पार्टी ऐप करना होगा

मैसेज तय समय पर ऑटोमैटिकली वॉट्सऐप कॉन्टैक्ट को सेंड हो जाएगा

दोस्तों से चैटिंग-वीडियो कॉल करना हो या फोन पर बिजनेस, आजकल हर काम के लिए वॉट्सऐप का इस्तेमाल किया जा रहा है। कंपनी भी यूजर्स की इंगेजमेंट बनाए रखने के लिए लगातार नए-नए फीचर रोल आउट कर रही है। हालांकि, अभी भी यूजर्स एक खास फीचर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वो ही वॉट्सऐप का शेड्यूल मैसेज फीचर (Schedule Message Feature).

भले ही कंपनी ने इस फीचर को अभी तक ऐप में शामिल नहीं किया हो, लेकिन तब भी कुछ तरीके हैं जिनके जरिए वॉट्सऐप पर किसी भी मैसेज को शेड्यूल किया जा सकता है। अगर आप किसी को 12 बजे बर्थडे विश करना चाहते हैं या फिर किसी मीटिंग से संबंधित मैसेज करना चाहते हैं, तो यह ट्रिक आपके लिए बड़े काम की साबित हो सकती है। चलिए शुरू करते हैं....

एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स में ऐसे करते हैं मैसेज शेड्यूल

स्टेप 1. इसके लिए गूगल प्ले स्टोर पर जाकर एक थर्ड-पार्टी ऐप SKEDit को डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद ऐप ओपन करें और Sign Up करें।

स्टेप 2. लॉगइन करके मेन मैन्यू में दिए गए WhatsApp विकल्प पर टैप करें। अब आपसे कुछ परमिशन मांगी जाएंगी।

स्टेप 3. अब आपको Enable Accessibility पर क्लिक करना होगा और फिर Use service पर टैप करना पड़ेगा।

स्टेप 4. अब आप जिसे भी वॉट्सऐप चैट पर मैसेज शेड्यूल करना चाहते हैं उस कॉन्टैक्ट का नाम डालें। फिर मैसेज टाइप करें। समय और दिन सेट करें।

नोट- आप यह भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि शेड्यूल मैसेज को रिपीट करना चाहते हैं या नहीं। यहां आपको Ask me before sending का विकल्प भी मिलता है। सभी जरूरी चीजें भरने के बाद OK पर क्लिक करें।

स्टेप 5. अब आपका मैसेज तय समय पर ऑटोमैटिकली वॉट्सऐप पर सेंड हो जाएगा।

आईफोन के स्मार्टफोन्स के लिए

एंड्रॉयड की तरह आईफोन के लिए कोई ऐप तो मौजूद नहीं है। हालांकि आप Siri और शॉर्टकट ऐप्स के जरिए यह काम कर सकते हैं।

और शॉर्टकट ऐप्स के जरिए यह काम कर सकते हैं। अगर फोन में शॉर्टकट ऐप पहले से नहीं है तो ऐप स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर लें।

बॉटम में दिए गए ऑटोमेशन टैब पर क्लिक करें।

टॉप राइट कॉर्नर में मौजूद + आइकॉन पर टैप करें, फिर Create Personal Automation पर टैप करें।

अब समय शेड्यूल करने के लिए Time of Day पर टैप करें। दिन और समय सिलेक्ट करें। Next पर टैप करें।

Add Action पर टैप करें, सर्च बार में Text लिखें और लिस्ट में से Text ऑप्शन सिलेक्ट करें।

अब अपना मैसेज टाइप करें। टेक्स्ट फील्ड के नीचे मौजूद + आइकॉन पर टैप करें, फिर वॉट्सऐप सर्च करें।

अब एक्शन लिस्ट में से Send Message via WhatsApp चुनें। कॉन्टैक्ट सिलेक्ट करें और Next पर टैप करें।

अब आपका मैसेज तय समय पर ऑटोमैटिकली वॉट्सऐप पर चला जाएगा।

