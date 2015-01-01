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वॉट्सऐप न्यू फीचर:डिसअपीयरिंग फीचर सभी के लिए रोलआउट हुआ, 7 दिन में गायब हो जाएंगे मैसेज; ऐसे करें सेटिंग अप्लाई

नई दिल्ली33 मिनट पहले
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इस फीचर की खास बात है कि सात दिन के बाद मैसेज ऑटोमैटिक गायब या डिलीट हो जाएंगे
  • वॉट्सऐप का ये फीचर इंडिविजुअल और ग्रुप चैट दोनों पर काम करेगा
  • अब मैसेज और मीडिया फाइल को डिलीट करने की प्रॉब्लम खत्म होगी

वॉट्सऐप ने यूजर्स के लिए नया डिसअपीयरिंग फीचर रोलआउट कर दिया है। बीते कुछ दिनों से इस फीचर की लगातार चर्चा हो रही थी। इस फीचर की खास बात है कि सात दिन के बाद मैसेज ऑटोमैटिक गायब या डिलीट हो जाएंगे। ये फीचर इंडिविजुअल और ग्रुप चैट दोनों पर काम करेगा।

डिसअपीयरिंग फीचर का फायदा
इस फीचर का सबसे बड़ा फायदा ग्रुप चैट के दौरान मिलेगा। जिन ग्रुप में लंबी और लगातार चैट होती है उनमें मैसेज की संख्या भी लगातार बढ़ती रहती है। ग्रुप चैट को यूजर भी डिलीट नहीं करता है। ऐसे में कई बार जब हम चैट डिलीट नहीं करते हैं तब वॉट्सऐप हैंग होने लगता है। ज्यादा मैसेज की मीडिया फाइल की वजह से फोन भी स्लो हो जाता है।

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ऐसे करें सेटिंग को अप्लाई

  • आप जिस इंडिविजुअल या ग्रुप चैट पर इस फीचर को अप्लाई करना चाहते हैं उसे ओपन करें
  • अब चैट के प्रोफाइल पर जाएं या फिर कॉन्टैक्ट या ग्रुप के नाम पर टैप करें
  • यहां नीचे की तरफ आपको Disappearing Messages का ऑप्शन नजर आएगा, इस पर टैप करें
  • यहां टैप करते ही Continue का प्रॉम्प्ट आएगा, इस पर फिर से टैप कर लें
  • अब उस कॉन्टैक्ट या ग्रुप के लिए ये फीचर ऑन हो जाएगा, जिसका मैसेज चैट बॉक्स में नजर आएगा

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सभी यूजर्स को मिलेगा अपडेट
वॉट्सऐप के इस नए फीचर का अपडेट सभी यूजर्स को धीरे-धीरे मिलेगा। कंपनी ने इसे सभी के लिए रोलआउट किया है। इसके आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर वॉट्सऐप का अपडेट चेक करते रहें।

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