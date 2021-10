Hindi News

Tech auto

WhatsApp’s New Setting Will Let You Make Your Profile Photo Visible To Select Users

वॉट्सऐप फीचर अपडेट: अब हर कोई नहीं देख पाएगा आपकी वॉट्सऐप प्रोफाइल फोटो, सेव किए गए कॉन्टैक्ट्स से भी छिपा पाएंगे

नई दिल्ली 39 मिनट पहले



कॉपी लिंक

एंड्रॉयड फोन के लिए वॉट्सऐप एक प्रोफाइल फोटो प्राइवेसी सेटिंग की टेस्टिंग कर रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, इस फीचर के जरिए यूजर अपना प्रोफाइल फोटो किसी स्पेसिफिक कॉन्टैक्ट से छिपा सकेंगे। ये कस्टम प्राइवेसी सेटिंग में 'Everyone', 'My Contacts' और 'Nobody' जैसे ऑप्शन मिलेंगे। यह यूजर्स की प्राइवेसी का नया फीचर अपडेट होगा, जो वॉट्सऐप पर लास्ट सीन और अबाउट स्टेटस अपडेट का भी हिस्सा होगी।

नई सेटिंग My contacts except... के ऑप्शन से आएगी

रिपोर्ट के अनुसार, वॉट्सऐप बीटा ट्रैकर WABetaInfo ने नोट किया है कि एंड्रॉयड बीटा वर्जन 2.21.21.2 के लिए वॉट्सऐप में नई प्रोफाइल फोटो प्राइवेसी सेटिंग के बारे में हिंट दी गई है। WABetaInfo ने एक स्क्रीनशॉट्स शेयर किया है इससे पता चलता है कि नई सेटिंग My contacts except... के ऑप्शन से आएगी।

नई सेटिंग से आप उन कॉन्टैक्ट का चयन कर हटा सकेंगे जिन्हें आप खुद की प्रोफाइल फोटो नहीं दिखाना चाहते हैं। My contacts except… ऑप्शन प्रोफाइल फोटो प्राइवेसी सेटिंग के साथ लास्ट सीन और अबाउट स्टेटस अपडेट के लिए भी होगा।

आईफोन में भी आ सकता है यह फीचर

इस फीचर को लेकर अभी यह स्पष्ट नहीं है कि ये बदलाव शुरुआत में सिर्फ एंड्रॉयड तक ही सीमित होगा, हालांकि WABetaInfo ने पहले एक आईफोन स्क्रीनशॉट्स दिखाया था जिसमें लास्ट सीन ऑप्शन के लिए समान कस्टम प्राइवेसी सेटिंग का सुझाव दिया गया था।

पहले भी ला चुका है ऐसा फीचर

2017 में वॉट्सऐप ने अपने स्टेटस फंक्शन के लिए My contacts except… ऑप्शन ला चुका है। यही ऑप्शन बाद में नवंबर 2019 में ग्रुप प्राइवेसी सेटिंग्स के लिए लाया गया। हालांकि अपडेट को हाल ही में एंड्रॉयड बीटा रिलीज के लिए वॉट्सऐप पर देखा गया है, यह अभी तक बीटा टेस्टर्स के लिए नहीं है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि वॉट्सऐप नई कस्टम प्राइवेसी सेटिंग को वॉट्सऐप पहले प्रोफाइल फोटो के लिए लाएगा या बाद में लास्ट सीन और स्टेटस अपडेट के लिए लाएगा।