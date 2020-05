भारत में लंबे समय से रेडमीबुक और एमआई नोटबुक का इंतजार किया जा रहा है

कंपनी ने इस साल की शुरुआत में देश में रेडमीबुक ब्रांड के लिए ट्रेडमार्क प्राप्त किया

दैनिक भास्कर May 28, 2020, 11:45 AM IST

नई दिल्ली. रेडमीबुक और एमआई ब्रांडेड लैपटॉप जल्द ही भारत में लॉन्च हो सकते हैं। कंपनी ने फिलहाल कोई ऑफिशियल अनाउंमेंट नहीं किया गया है लेकिन शाओमी इंडिया हेड मनु जैन और उनके साथियों ने अपने ट्विटर अकाउंट पर #WhatsNextFromMi के साथ नए प्रोडक्ट को टीज करना शुरू कर दिया है। इससे पता चलता है कि कंपनी की रेडमी और एमआई ब्रांड दोनों के तहत नए लैपटॉप लॉन्च करने की योजना है। भारत में लंबे समय से रेडमीबुक और एमआई नोटबुक का इंतजार किया जा रहा है। कंपनी ने इस साल की शुरुआत में देश में रेडमीबुक ब्रांड के लिए ट्रेडमार्क प्राप्त किया है।

मनु कुमार जैन और उनके सहयोगियों ने भारत में शाओमी के नए लैपटॉप लॉन्च करने के संकेत देने के लिए ट्विटर पर अपने वीडियो पोस्ट करना शुरू कर दिया है। वीडियो में #WhatsNextFromMi हैशटैग चलाया जा रहा है।

𝐈𝐓'𝐒 𝐓𝐈𝐌𝐄 !!



Mi fans, you have waited and waited and waited. And now, IT's TIME!



RT with #WhatsNextFromMi if you know what's coming? 😎 🔁 #Xiaomi ❤️ pic.twitter.com/FUUNU9WoCk — Manu Kumar Jain (@manukumarjain) May 27, 2020

पोस्ट किए गए वीडियो इसकी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं देते हैं कि आने वाले समय में कौन से प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाएगा। फिर भी, एमआई ब्रांड के मार्केटिंग लीड सुमित सोनल और रेडमी बिजनेस लीड स्नेहा तेनवाला उन कर्मचारियों में से हैं जिन्होंने नए लॉन्च को टीज किया है। इससे पता चलता है कि कंपनी रेडमी और एमआई ब्रांड दोनों के तहत नए लैपटॉप लॉन्च करने की योजना है।

𝐈𝐓'𝐒 𝐓𝐈𝐌𝐄 !!



You have waited and waited and waited. And now, IT's TIME!



Any guesses on #WhatsNextFromMi#Xiaomi ❤️ pic.twitter.com/UHq0NJrWeX — Sneha Tainwala (@SnehaTainwala) May 27, 2020

पिछले महीने, टिपस्टर इशान अग्रवाल ने दावा किया कि जैन ने हाल ही में खुदरा विक्रेताओं को देश में RedmiBook और Mi नोटबुक मॉडल के लॉन्च के बारे में सूचित किया है। हालांकि, अग्रवाल ने कहा कि कार्यकारी ने लॉन्च के लिए कोई ठोस तारीख या समयरेखा प्रदान नहीं की।

फिलहाल तारीख की घोषणा नहीं

शाओमी ने अभी तक अपने नए मॉडल के साथ नोटबुक के बाजार में प्रवेश करने की अपनी योजना की घोषणा नहीं की है। हालांकि, चीनी कंपनी ने पहले ही रेडमीबुक ब्रांड के लिए एक ट्रेडमार्क प्राप्त कर लिया था जिसे जनवरी में स्पॉट किया गया था।

चीन में उपलब्ध हैं ये मॉडल्स

चीन में, शाओमी के एमाई ब्रांड के तहत कुछ लैपटॉप के रूप में एमआई नोटबुक प्रो 15, एमआई नोटबुक एयर और एमआई गेमिंग लैपटॉप हैं। कंपनी ने हाल ही में चीनी बाजार में अपने रेडमीबुक लाइनअप का विस्तार AMD Ryzen 4000 सीरीज-पावर्ड रेडमीबुक 13, रेडमीबुक 14 और रेडमीबुक 16 मॉडल लॉन्च करके किया है।