दैनिक भास्कर Apr 16, 2020, 04:27 PM IST

नई दिल्ली. श्याओमी भारत में अपनी स्मार्ट होम डिवाइस रेंज को बढ़ाने जा रही है। कंपनी शुक्रवार को भारतीय बाजार में एमआई रोबोट वैक्यूम क्लीनर लॉन्च करेगी। कंपनी ने लॉन्चिंग से पहले प्रोडक्ट को सुर्खियों में लाने के लिए अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर वीडियो टीजर पोस्ट किया। कंपनी ने 2016 में लेज़र डिटेक्ट सिस्टम से लैस एमआई रोबोट वैक्यूम क्लीनर लॉन्च किया था। कंपनी अब इस मॉडल को भारत में लॉन्च करेगी जिसमें कई सारे अपडेट्स देखने को मिलेंगे। इसे संयोग ही कहा जाएगा है कि कंपनी अपने प्रोडक्ट को ऐसे समय लॉन्च कर रही है जब कोरोना के कारण देशभर में चल रहे लॉकडाउन की वजह से ज्यादातर लोग घर की साफ सफाई कर समय बीता रहे हैं।

कंपनी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर लॉन्चिंग के एक दिन पहले 13 सेकंड का वीडियो टीजर जारी किया। हालांकि कंपनी ने इसे लेकर कोई सफाई नहीं दी है कि वैक्यूम क्लीनर का कौन सा मॉडल लॉन्च किया जाएगा।

How many times do you clean your house every day? What if you could do it, without actually doing it yourself?#SmartCleaning solution for your smart home launching tomorrow.

Any guesses, Mi fans? pic.twitter.com/w1y6dU22xb

— Mi India (@XiaomiIndia) April 16, 2020