गूगल की इंडिया में मुश्किलें बढ़ीं: CCI ने रेवेन्यू शेयरिंग में गड़बड़ी के चलते जांच के आदेश दिए; इससे पहले भी दर्ज हैं 2 मामले

नई दिल्ली 44 मिनट पहले



कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया (CCI) ने गूगल की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सीसीआई ने न्यूज कंटेंट से रिलेटेड रेवेन्यू शेयरिंग के नियमों में गड़बड़ी के चलते गूगल पर जांच के आदेश दे दिए। इंडिया में गूगल पर पहले से जांच के दो मामले चल रहे थे। ऐसे में गूगल पर नियमों के उल्लंघन के चलते तीसरी जांच शुरू होगी।

पिछले 2 मामलों में क्या आरोप थे?

CCI ने बताया कि गूगल पर इससे पहले भी न्यूज कंटेंट प्रोवाइडर्स को रेवेन्यू शेयरिंग में गड़बड़ी के मामले चल रहे थे। इस बार न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन की कंप्लेन पर CCI ने एक्शन लिया। एसोसिएशन में नेशनल, रीजनल प्राइवेट न्यूज, करेंट अफेयर्स ब्रॉडकास्टर्स और डिजिटल न्यूज मीडिया कंटेंट प्रोवाइडर्स शामिल हैं।

तीनों मामलों में एक साथ जांच होगी

जनवरी में डिजिटल न्यूज पब्लिशर एसोसिएशन ने गूगल के खिलाफ शिकायत की थी। इसके बाद इंडियन न्यूजपेपर सोसाइटी ने भी गूगल पर इसी तरह के मामले में कंप्लेन कर दी। CCI के डायरेक्टर जनरल (DG) ने गूगल पर लगे तीनों ही आरोपों में एक साथ जांच रिपोर्ट फाइल करने की बात कही है।



कम पैसे देकर फायदा उठा रहा था गूगल

न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन ने आरोप लगाए कि गूगल (SERP) न्यूज कंटेंट प्रोवाइडर्स पर दबाव बनाता था। गूगल उनकी खबरों को अपने सर्च इंजन रिजल्ट पेज पर टॉप पर रखने के नाम पर कम पैसे चुका करने अपने सर्च इंजन को ग्रो कर रहा था।

न्यूज कंटेंट प्रोवाइडर्स की मदद से ही गूगल पर 'गूगल न्यूज', 'गूगल डिस्कवर' और गूगल एक्सलरेटेड मोबाइल पेज (AMP) को डेवलप करने के आरोप भी लगे।

'टॉप स्टोरीज' से कर रहा था प्रायोरिटी

गूगल डिस्कवर में यूजर्स न्यूज टैब पर क्लिक कर या टॉपिक सर्च कर न्यूज देख सकते थे। लेकिन, गूगल अपने 'टॉप स्टोरीज' सेक्शन में चुनिंदा न्यूज कंटेंट को ऊपर रखने लगा। गूगल जिन स्टोरीज को टॉप पर रख रहा था, उन्हें उनके काम के मुकाबले कम पैसा दे रहा था। इसी बात की शिकायत की गई है।

इनके खिलाफ कम्प्लेन

CCI ने आल्फाबेट Inc, गूगल LLC, गूगल इंडिया Pvt Ltd, गूगल आयरलैंड Ltd और गूगल एशिया पैसिफिक Pte Ltd पर केस दर्ज किया।