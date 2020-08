Hindi News

HONOR MagicBook 15 With Great Looks, Powerful Performance And 3 New Innovations! Know What's Special

फीचर आर्टिकल: HONOR MagicBook 15- शानदार लुक्स, पावरफुल परफॉरमेंस और 3 नए इनोवेशन के साथ! जानें और क्या है खास

HONOR MagicBook 15 लैपटॉप भारत में लॉन्च हो चुका है। स्टाइलिश डिज़ाइन, पॉवरफुल परफोर्मेंस और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की वजह से यह पहली ही नजर में युवाओं को पसंद आ रहा है। लैपटॉप सेगमेंट में ये HONOR का पहला वैरिएंट है, जो यंग प्रोफेशनल और स्टूडेंट्स की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। यह कॉम्पैक्ट लैपटॉप उन लोगों के लिए बहुत काम का है, जो मल्टीटास्किंग हैं और हमेशा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं। बता दें कि HONOR का HONOR MagicBook 15 इंडिया का पहला लैपटॉप है जो 3 ब्रेकथ्रू टेक्नोलॉजी के साथ लॉन्च किया गया है वो भी 50 हज़ार रुपये की कीमत पर। इसकी पहली टेक्नोलॉजी है पॉप अप वेबकैम, दूसरी 2-in-1 फिंगर पॉवर बटन और तीसरी 65W टाइप सी कॉम्पैक्ट मल्टी डिवाइस फ़ास्ट चार्जिंग। जानते हैं HONOR MagicBook 15 के सभी खास फीचर्स के बारे में, जिनकी वजह से यह लैपटॉप सैगमेंट में अपनी अलग पहचान बनाने वाला है-

नहीं देखा होगा ऐसा अल्ट्रा थिन और लाइट वेट लैपटॉप!

HONOR MagicBook 15 में पोर्टेबिलिटी और परफॉर्मेन्स का पूरा ध्यान रखा गया है। यह अल्ट्रा थिन लैपटॉप है और इसकी थिकनेस सिर्फ 16.9 मिमी है। वजन की बात की जाए तो यह पूरी तरह लाइटवेट है। इसका वजन केवल 1.53 किलोग्राम है। यानी आप इसे किसी भी बैग में रखकर आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं। इसका चार्जर भी लाइटवेट है और आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। एक और अच्छी बात यह है कि इसके चार्जर से आप अपने HONOR फोन, या किसी अन्य फोन जिसमें फास्ट चार्जिंग सपोर्ट हो, को भी चार्ज कर सकते हैं।

चुटकियों में हो जाए चार्ज, 30 मिनट में 53 प्रतिशत चार्जिंग

अक्सर लैपटॉप के साथ यह समस्या होती है कि इसकी चार्जिंग में काफी वक्त लगता है। ऐसे में आपका समय खराब होता है। HONOR MagicBook 15 में इस समस्या को दूर करने के लिए 65W फास्ट चार्जिंग (टाइप-सी) की सुविधा दी गई है। HONOR की मानें तो 65W फास्ट चार्जर सिर्फ आधा घंटे में लैपटॉप को 53 प्रतिशत चार्ज कर देता है। इसकी बैटरी लाइफ फुल चार्ज होने के बाद आपको 6.3 घंटे का वीडियो प्लेबैक, 6.6 घंटे का ऑफिस यूज़ या फिर 6.2 घंटे का वेब पेज ब्राउज़िंग देता है जो की काफी बढ़िया है।

पॉप-अप कैमरा: प्राइवेसी का रखे खास ख्याल

आपने पॉप-अप कैमरा स्मार्टफ़ोन के अंदर देखा होगा या इस बारे में सुना होगा। प्राइवेसी के मामले में पॉप अप टेक्नोलॉजी काफी बढ़िया साबित होती है। और सबकी प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए HONOR MagicBook 15 में भी आपको पॉप-अप कैमरा टेक्नोलॉजी मिलती है। ये कैमरा कीबोर्ड के अंदर दिया गया है, जो तभी बाहर (pop-up) आता है, जब आपको इसकी जरूरत होती है। यानी जरूरत होने पर ही आप कैमरा को काम करने के लिए अलाउ करते हैं। अन्यथा यह आपके कीबोर्ड के अंदर ही रहता है।

फिंगरप्रिंट पॉवर बटन करे पासवर्ड फ्री लॉगइन

HONOR MagicBook 15 में आपको 2-in-1 फिंगरप्रिंट पॉवर बटन मिलता है, जिससे आपका लैपटॉप आपकी मर्जी के बिना कोई और ऑन नहीं कर सकता। यह बटन सुरक्षा और स्टाइल को ध्यान में रखते हुए दिया गया है, जो यूज़र्स को बहुत पसंद आने वाला है। इससे आपको पासवर्ड फ्री लॉगइन विकल्प मिलता है। यानी जो लोग बार—बार पासवर्ड एंटर करने के झंझट से बचना चाहते हैं उनके लिए यह बहुत काम का है।

फुल व्यू डिस्प्ले: बड़ा स्क्रीन-टु-बॉडी रेशियो

यह लैपटॉप आपको 39.6cm (15.6”) फुल व्यू डिस्प्ले और 1920x1080 IPS FHD डिस्प्ले, 16:9 आस्पेक्ट रेश्यो के साथ मिलता है। 5.3mm के अल्ट्रा थिन बेज़ेल्स जो लैपटॉप के टॉप और दोनों साइड्स में मिलता है, इसकी वजह से इसका स्क्रीन—टु—बॉडी रेश्यो 87% मिल जाता है| स्टैण्डर्ड लैपटॉप्स से तुलना करे तो ये बाकियों से काफी बढ़िया है। एक और ख़ासियत यह है कि HONOR MagicBook 15 में 178 डिग्री तक का व्यूइंग एंगल मिलता है। साथ ही इसकी एंटी ग्लेयर स्क्रीन किसी भी रिफ्लेक्शन से आपको काफी हद तक सुरक्षा देती है। HONOR MagicBook 15 में आई कम्फर्ट मोड है जो हार्मफुल लाइट्स से आपकी आँखों को प्रोटेक्ट करता है। यह खास तकनीक TUV Rheinland Certified है।

एलुमिनियम बॉडी के साथ स्टाइलिश और प्रीमियम डिज़ाइन

HONOR MagicBook 15 में एलुमिनियम बॉडी और Azure Blue Chamfer दिया गया है, जो बहुत सुंदर और आई—कैचिंग है। इसमें डेकोरेटिव बेलेल्ड एज है और शानदार ब्लू शीन इसे बहुत ही आकर्षक बनाती है। इसकी वजह से यह इनोवेटिव, स्टाइलिश और प्रीमियम नजर आता है। कुल मिलाकर ये लैपटॉप आपको काफी प्रीमियम और स्टाइलिश लुक्स देता है जिस वजह से आप हर जगह इसको शोऑफ करने से भी नहीं कतरायेंगे ।.

परफॉरमेंस में पावरफुल

HONOR MagicBook 15 में AMD Ryzen 5 3500U प्रोसेसर के साथ Radeon Vega 8 ग्राफ़िक प्रोसेसर लगाया गया है। इसकी वजह से यह लैपटॉप आपको काफी दमदार परफॉरमेंस का अनुभव देता है। Isme 8GB DDR4 Dual-Channel RAM जिससे आपको बेहतर ट्रांसमिशन स्पीड मिलती है और 256GB PCIe NVMe SSD की ROM लगी है, जिससे आपको बहुत फ़ास्ट दमदार स्पीड मिलती है। HONOR की माने तो PCIe लेटेस्ट जनरेशन की तकनीक है, जो आपको पुराने SATA SSDs के मुकाबले काफी फ़ास्ट स्पीड देता है। यदि इसके पोर्ट्स की बात की जाए तो इसमें 1 HDMI, 1 Type-C, 1 USB 3.0 और 1 3.5mm का हैडफोन जैक दिया गया है।

आकर्षक कीमत और बेहतरीन ऑफर्स

HONOR MagicBook 15 Mystic Silver वैरिएंट में मिलेगा जो सिर्फ 42,990 रुपये की कीमत में 6 August, 2020 को मध्यरात्रि से Flipkart पर उपलब्ध होगा। ​Flipkart ke अर्ली एक्सेस मेंबर्स के लिए सेल 5 अगस्त को रात 8 बजे से शुरू होगी।

फर्स्ट सेल के ऑफर्स: मिलेगा 3,000 का डिस्काउंट और भी बहुत कुछ

पहली सेल के दौरान HONOR MagicBook 15 3,000 रुपए के डिस्काउंट के बाद 39,990 रुपये में उपलब्ध होगा। CITI बैंक डेबिट/क्रेडिट कार्ड और ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान पर इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही 12 महीने के लिए नो कोस्ट ईएमआई की सुविधा भी मिलेगी and प्रॉडक्ट एक्सचेंज पर 13,000 रुपये का ऑफ मिलेगा। HONOR MagicBook 15 में Microsoft Windows 10 Home पहले से इंस्टॉल्ड है और सभी उपयोगकर्ताओं को Microsoft 365 पर्सनल सब्सक्रिप्शन का एक महीने का निशुल्क ट्रायल मिलेगा।

आपके लिए खास ‘रजिस्टर एंड विन’ कॉन्टेस्ट 2020

HONOR MagicBook 15 के खरीदारों को रजिस्टर एंड विन कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए 18002109999 पर कॉल करना होगा। इस कॉन्टेस्ट में उन्हें 1,000 रुपये का सुनिश्चित उपहार मिलेगा। कॉन्टेस्ट फर्स्ट सेल के दिन से शुरू होकर 11 अगस्त, 2020 तक चलेगा और अधिक जानकारी के लिए HONOR India के आधिकारिक पेज को फॉलो करें। ऑफर सीमित समय के लिए, शर्तें लागू।

यदि आप HONOR MagicBook 15 के लॉन्च के बारे में और जानकारी चाहते हैं तो इस लिंक पर क्लिक करें-

Note: All trademarks, brand names are the property of their respective owners. T&C apply. Follow us on our official website www.hihonor.com/in and social media handles (Facebook, Twitter, Instagram and YouTube) for more information on brand, products, offers and contest details, etc.