सिस्टम की hosts फाइल को ओपन करने के बाद उसमें कुछ चेंजेस करने होते हैं

Dainik Bhaskar Dec 12, 2019, 08:00 AM IST

गैजेट डेस्क. कम्प्यूटर या लैपटॉप पर किसी वेबसाइट को ब्लॉग करने की प्रोसेस काफी आसान है। इस काम को आप 2 से 3 मिनट का टाइम देकर कर सकते हैं। आप चाहें तो फेसबुक, यूट्यूब के साथ दूसरी सोशल वेबसाइट भी ब्लॉक कर सकते हैं। इसे ब्लॉक करने के लिए आपको कुछ सिंपल स्टेप्स फॉलो करना होंगे।

hosts फाइल को ओपन करें

वेबसाइट ब्लॉक करने के लिए सिस्टम की hosts फाइल को एडिट करना होता है। इसके लिए सबसे पहले Run मोड को ओपन करें। इसके लिए Windows + R की को साथ दबाएं। अब ओपन हुए बॉक्स के अंदर %windir%system32driversetc या C:Windowssystem32driversetc टाइप करके OK दबाएं। आपके सामने एक नई विंडो ओपन होगी। जिसमें hosts की फाइल नजर आएगी। इस फाइल पर माउस का राइट क्लिक करके open with पर जाकर notepad में ओपन करें।

नोटपेड में करने होंगे चेंजेस

नोटपैड में नीचे की तरफ localhost name resolution is handled within DNS itself लिखा होगा। जिसके नीचे कुछ आईपी ऐड्रेस होंगे। यहां पर आपको 127.0.0.2 आईपी ऐड्रेस लिखकर वेबसाइट का नाम लिखना है। आईपी ऐड्रेस के आखिर में आपको एक नंबर बढ़ाना होगा। जैसे, मान लीजिए आपको फेसबुक और गूगल को ब्लॉक करना है तब....

127.0.0.2 facebook.com

127.0.0.3 www.facebook.com

127.0.0.4 google.com

127.0.0.5 www.google.com

इसे लिखने के बाद आप नोटपैड को सेव कर लें। अब आपके सिस्टम पर फेसबुक और गूगल दोनों वेबसाइट ब्लॉक हो चुकी हैं। यदि ब्लॉक की हुई वेबसाइट को अनब्लॉक करना है तब नोटपैड को ओपन करके वहां से उनके नाम हटाकर उसे सेव कर लें।