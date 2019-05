गैजेट डेस्क. हांग-कांग बेस्ड स्मार्टफोन कंपनी इंफिनिक्स आज भारतीय बाजार में अपने नए बजट स्मार्टफोन इंफिनिक्स S4 को लॉन्च करने वाली है। फोन में ट्रिपल कैमरा सेटअप होगा साथ ही इसमें 32 मेगापिक्सल का एआई सेल्फी कैमरा भी होगा। कंपनी 12 बजे लॉन्चिंग की लाइव स्ट्रीमिंग अपने सोशल मीडिया चैनल द्वारा करेगी। फोन में और कौन से फीचर्स खास है इसकी जानकारी तो लॉन्चिंग के बाद ही हो पाएगी।

कंपनी ने ट्वीट के जरिए लॉन्चिंग की जानकारी दी साथ ही फोन के कुछ फीचर्स के बारे में भी बताया

