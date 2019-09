Dainik Bhaskar Sep 11, 2019, 03:43 PM IST

गैजेट डेस्क. एपल ने मंगलवार (10 सितंबर) रात कैलिफोर्निया के क्यूपर्टिनो स्थित स्टीव जॉब्स थिएटर में तीन नए आईफोन लॉन्च किए। जो आईफोन 11, आईफोन प्रो और आईफोन प्रो मैक्स हैं। कंपनी ने पहली बार आईफोन में ट्रिपल रियर कैमरा का इस्तेमाल किया है। ये 12+12+12 मेगापिक्सल के कॉम्बिनेशन में दिया है। ये कैमरा इतना पावरफुल है कि इससे हाई क्वालिटी वीडियो शूट कर सकते हैं। फोन में जिस तरह से कैमरा सेटअप किए गए हैं, उसके चलते सोशल मीडिया पर लोग इसका मजा ले रहे हैं। हम यहां पर ऐसे ही कुछ मीम्स बता रहे हैं। आप भी देखिए...

Who thought it was a good idea to make the iPhone camera go through mitosis #AppleEvent #iPhone11 pic.twitter.com/Oq7vsZJL2p — ig: childishcheea (@omgchea) September 10, 2019