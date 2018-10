Danik Bhaskar Oct 09, 2018, 02:10 PM IST

गैजेट डेस्क. सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने सोमवार को दो स्मार्ट स्पीकर- Portal और Portal Plus लॉन्च किए हैं। इन दोनों ही डिवाइस को वीडियो कॉलिंग करने के लिए लॉन्च किया गया है और इनसे एक बार में 7 लोगों को वीडियो कॉल किया जा सकेगा। इसके अलावा हाल ही में डेटा लीक के मामला सामने आने के बाद फेसबुक ने इन डिवाइस में प्राइवेसी और सिक्योरिटी का भी खास ध्यान रखा है।

इन दोनों डिवाइस की अमेरिका में प्री-बुकिंग में शुरू हो चुकी है, हालांकि इन्हें भारत में कब लॉन्च किया जाएगा, इस बारे में कंपनी ने अभी कोई जानकारी नहीं दी है। कंपनी ने Portal की कीमत 199 डॉलर (करीब 14, 700 रुपए) और Portal Plus की कीमत 349 डॉलर (करीब 25,800 रुपए) रखी है।

Today we're excited to introduce @PortalFacebook to everyone. Come say hi and check out https://t.co/jQuzzc97CK to learn more. pic.twitter.com/PzlTQDi6NI