Danik Bhaskar Oct 03, 2018, 10:46 AM IST

गैजेट डेस्क. चीनी कंपनी Honor भारत में अपना नया स्मार्टफोन Honor 8X 16 अक्टूबर को लॉन्च करने जा रही है। इस बात की जानकारी कंपनी ने अपनी ग्लोबल साइट पर दी है। इस स्मार्टफोन की कीमत 15 हजार के आसपास तक हो सकती है। इसके जरिए कंपनी Oppo, Vivo और Xiaomi जैसी चीनी कंपनियों को टक्कर देने की कोशिश करेगी।

With the #Honor8X, we're truly going #BeyondLimits, giving you a 91% screen-to-body ratio, a Parallel Gradation Design and a dual AI camera to boot. We've got 3 of them up for grabs, simply share this post on your public wall or tag 3 friends.

Link: https://t.co/e3a4UN9SIS pic.twitter.com/dUj4iMSP3i