गैजेट डेस्क. चीनी कंपनी हुवावे ने हुवावे डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस (HDC) 2019 में अपना नया ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसे HongmengOS नाम दिया है। इसका ग्लोबल नाम HarmonyOS है। हुवावे का गूगल के एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को लेकर पिछले कई महीनों से विवाद चल रहा था। लॉन्चिंग इवेंट में कंपनी के सीईओ रिचर्ड यू ने कहा कि ये ओएस स्मार्टफोन, स्मार्ट स्पीकर्स के साथ सेंसर्स वाले डिवाइस पर रन कर पाएंगे। हालांकि, कंपनी ने अभी इस ओएस की फीचर्स के बारे में को जानकारी शेयर नहीं की।

For the first time, #HarmonyOS will have a verified TEE (Trusted Execution Environment). Improving connected security across multiple smart devices in a connected all-scenario world #HDC2019 pic.twitter.com/o1TF54Hjkc