Dainik Bhaskar Jul 01, 2019, 11:49 AM IST

गैजेट डेस्क. भारतीय स्मार्टफोन कंपनी लावा मोबाइल ने लावा Z92 को 2GB रैम ऑप्शन में लॉन्च कर दिया है। इसकी कीमत 7,999 रुपए है। कंपनी ने शानिवार को अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर इसकी जानकारी दी। फोन में 6.22 इंच का डिस्प्ले मिलेगा और 3260 एमएएच की बैटरी मिलेगी। इससे पहले जनवरी में कंपनी ने लावा Z92 का 3GB रैम वैरिएंट लॉन्च किया था जिसकी कीमत 9,999 रुपए है। कुछ समय पहले हुई कीमतों में कटौती के बाद इसकी कीमत 8,999 रुपए हो गई है।

कंपनी ने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर दी जानकारी

The amazing #Lava Z92 now comes with 2GB RAM too! Get yours and discover the many sides of you. Just at INR 7999.#ProudlyIndian pic.twitter.com/HKn7r7u1OP