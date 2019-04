गैजेट डेस्क. बुधवार को दिल्ली में हुए इवेंट में चीनी कंपनी श्याओमी ने अपने दो स्मार्टफोन के साथ Mi LED स्मार्ट बल्ब भी लॉन्च किया। फिलहाल कंपनी ने इसकी कीमत का ऐलान नहीं किया है, लेकिन 26 अप्रैल से एमआई.कॉम पर इसकी क्राउडफंडिंग करने जा रही है। कंपनी का कहना है कि यह बल्ब 11 साल तक बिना किसी परेशानी के सर्विस देगा।

We have one more surprise for you, Mi fans. Launching #MiLEDSmartBulb. Now light up your mood with 16 million colors. Smartly control via Mi Home app, @alexa99, and @Google Assistant.



Crowdfunding starts on 26th April, from 12 noon on https://t.co/cwYEXeds6Y. pic.twitter.com/khaboC4hWh