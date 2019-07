Dainik Bhaskar Jul 17, 2019, 07:46 PM IST

गैजेट डेस्क. श्याओमी ने भारत में बुधवार (17 जुलाई) को रेडमी K20 सीरीज स्मार्टफोन के साथ अपने लेटेस्ट एमआई नेकबैंड ब्लूटूथ इयरफोन भी लॉन्च किए हैं। इसकी कीमत 1,599 रुपए है। इसे एमआई डॉट कॉम के अलावा फ्लिपकार्ट से खरीदा जा सकता है। कंपनी ने इन नए इयरफोन को माइक्रो-आर्क कॉलर डिजाइन दिया है साथ ही यह ब्लूटूथ 5.0 कनेक्टिविटी फीचर से लैस है। कंपनी का कहना है इसकी बैटरी सिंगल चार्जिंग में यह 8 घंटे का बैकअप देती है।

यह इयरफोन ट्राय-बैंड इक्युलाइजेश और डायनामिक बेस जैसे फीचर्स से लैस है। इयरफोन के लॉन्चिंग के साथ ही कंपनी ने अपने रिचार्जेबल एलईडी लैंप की कीमत का भी ऐलान किया। 18 जुलाई से एलईडी लैंप की क्राउडफंडिंग कैंपेन शुरू होगा।

