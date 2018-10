Danik Bhaskar Oct 03, 2018, 01:15 PM IST

गैजेट डेस्क. टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने मंगलवार को न्यूयॉर्क में हुए 'सरफेस इवेंट' में नए प्रोडक्ट पेश किए। इसमें कंपनी ने Surface Pro 6 और Surface Laptop 2 भी लॉन्च किए और इनकी बिक्री 16 अक्टूबर से शुरू होगी। हालांकि भारत में इनकी बिक्री कब से शुरू होगी, इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है।

Leave your charger behind. The new #SurfaceLaptop2 is the stylish way to work and play on one charge. #MicrosoftEvent pic.twitter.com/FEg6jVoUIO