Dainik Bhaskar Dec 08, 2018, 11:04 AM IST

गैजेट डेस्क. फिनिश कंपनी एचएमडी ग्लोबल ने बुधवार को दुबई में हुए एक इवेंट में नोकिया ब्रांड के नए स्मार्टफोन Nokia 8.1 को लॉन्च कर दिया। Nokia 8.1 एंड्रॉयड वन डिवाइस है, इसलिए इसे तीन साल तक हर महीने गूगल का सिक्योरिटी पैचअप और दो साल तक सॉफ्टवेयर अपडेट मिलेगा। इसकी खास बात ये है कि इसमें 6.18 इंच का प्योर डिस्प्ले और स्नैपड्रैगन 710 प्रोसेसर दिया गया है।

Introducing the new Nokia 8.1.

2-day battery life, improved ZEISS optics, PureDisplay screen technology, and a powerful Qualcomm® Snapdragon™ 710 processor, the new #Nokia8 gets smarter and better over time.

Find out more on https://t.co/BIO5s40xoW #ExpectMore pic.twitter.com/aa5Pic7u2q