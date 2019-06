गैजेट डेस्क. टेक कंपनी सैमसंग ने भारत में दुनिया की पहली क्यूएलईडी 8के टीवी को लॉन्च कर दिया है। इसमें एआई तकनीक का भी इस्तेमाल किया गया है। टीवी क्वान्टम प्रोसेसर 8के के अलावा क्वान्टम एचडीआर से लैस है। कंपनी ने इसे चार साइज 98 इंच (247सेमी), 82 इंच (207सेमी), 75 इंच (189सेमी) और 65 इंच (163सेमी) में लॉन्च किया है। कंपनी का कहना है कि इसमें 3.3 करोड़ पिक्सल है। रेजोल्यूशन के मामले में 4K यूएचडी टीवी से 4 गुना ज्यादा और फुल एचडी टीवी से 16 गुना ज्यादा रेजोल्यूशन प्रोवाइड करती है।

कुल 12 तरह के टीवी लॉन्च

इसी के साथ सैमसंग ने अपनी नए 2019 क्यूएलईडी रेंज को भी प्रदर्शित किया जो कंपनी के ही क्वान्टम प्रोसेसर 4के के साथ एआई तकनीक से लैस है। यह बेहतर ब्राइटनेस, पिक्चर क्वालिटी के अलावा हर सीन के हिसाब से बेहतर साउंड क्वालिटी प्रदान करती है। सैमसंग ने अपनी 2019 क्यूएलईडी लाइनअप में 43 इंच से लेकर 82 इंच डिस्प्ले साइज की 12 तरह की टीवी को लॉन्च किया है जिसमें चार सीरीज क्यू90, क्यू80, क्यू70 और क्यू60 शामिल है।

