गैजेट डेस्क. वीवो इंडिया ने हाल ही में अपने मोस्ट अवेटेड स्मार्टफोन वीवो V15 Pro का वीडियो टीजर अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर जारी कर दिया है। इसे 20 फरवरी को लॉन्च किया जाएगा। कंपनी का दावा है कि यह दुनिया का पहला स्मार्टफोन है जिसमें 32 मेगापिक्सल को पॉप अप सेल्फी कैमरा है। सेफ्टी के लिए इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी है।

EPIC FAILS 😟 to LOL 😬 moments, #GoPop smiles with your best friends on the all-new #VivoV15Pro with 32 MP Pop-up Selfie Camera. Launching on 20th February. Share your favourite BFF Goals selfies in the comments below. pic.twitter.com/0cNi1EEMCX

इस स्मार्टफोन का टीजर अमेजन और फ्लिपकार्ट पर दिखाया जा चुका है, जिससे यह कहा जा सकता है कि स्मार्टफोन दोनों ही वेबसाइटों पर उपलब्ध होगा। दोनों ही वेबसाइटों पर 'Notify Me' का बटन लाइव है। इसे खरीदने के इच्छुक ग्राहक वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन कर फोन की सेल के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

यह पहली बार नहीं है जब कंपनी ने फोन का वीडियो टीजर सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इससे पहले भी वीवो V15 Pro का वीडियो टीजर शेयर कर चुकी है जिसमें फोन के रियर ट्रिपल कैमरा पर काफी फोकस किया गया था। कंपनी इस फोन का प्रमोशन करने के लिए ऑनलाइन कॉन्टेस्ट का आयोजन कर चुकी है।

#ContestAlert Be the first to own a #V15Pro, get invited to its launch and win goodies bags!



Spot, Click, share "#GoPop" signal. Don't forget to tag us.



Delhi - 9th to 12th Feb

Mumbai - 9th to 11th Feb

Pune - 9th to 11th Feb



Check TnC here: https://t.co/mA3OtgVUqD pic.twitter.com/Y52p4Wha0A