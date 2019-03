गैजेट डेस्क. चीनी स्मार्टफोन कंपनी ने वीवो ने अपना नया स्मार्टफोन वीवो V15 को भारत में लॉन्च कर दिया है। फोन की कीमत 23,990 रुपए है। यह तीन कलर ऑप्शन फ्रोजन ब्लैक, ग्लैमर रेड और रॉयल ब्लू कलर में उपलब्ध है, जिसकी बिक्री 25 मार्च से शुरू होगी। कुछ समय पहले ही कंपनी ने वीवो V15 प्रो भारत में लॉन्च किया था।

#GopPop The all-new #VivoV15 with 32MP Pop-up Selfie Camera and AI Triple Rear Camera will be coming soon for INR 23,990/-.

Pre-booking begins on 25th March. pic.twitter.com/VBlDZvp16N