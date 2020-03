दैनिक भास्कर Mar 21, 2020, 01:33 PM IST

गैजेट डेस्क. कोरोनावायरस को हराने के लिए दुनियाभर में हरसंभव कोशिशें की जा रही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (डब्ल्यूएचओ) ने लोगों में जागरुकता लाने और लोगों तक वायरस से जुड़ी सही और सटीक जानकारी पहुंचाने के लिए वॉट्सऐप नंबर जारी किया है। एक डेडिकेटेड बोट है यानी इस नंबर पर मैसेज भेजने पर रोबोट यूजर से मैसेज के जरिए बात करेगा। दावा किया जा रहा है कि डब्ल्यूएचओ की इस नई पहल से न सिर्फ अफवाहों को फैलने से रोका जा सकेगा बल्कि लोगों तक इस महामारी से बचने के लिए सीधे वॉट्सऐप पर जानकारियां पहुंचाई जा सकेगी। डब्ल्यूएचओ की तरह ही भारत सरकार भी वॉट्सऐप पर MyGov कोरोना हेल्पडेस्क लॉन्च कर चुकी है ताकि यूजर से इस महामारी से संबंधित जानकारियां पहुंचाई जा सके।

डब्ल्यूएचओ यूगांडा ने ट्वीट कर बताया कि यह बोट (वेब रोबोट) यूजर को कोरोना से संबंधित लेटेस्ट अपडेट मुहैया कराएगा, साथ ही इससे जुड़े भ्रम और अफावाहों के बारे में भी सही और सटीक जानकारियां देगा। इसमें कोरोना के केस की संख्या, ट्रेवल एडवाइस और लेटेस्ट न्यूज भी मिलेंगी।

कॉन्टैक्ट लिस्ट में एड करना होगा नंबर

इस बोट को वॉट्सऐप पर इस्तेमाल करने के लिए, यूजर को +41-79-893-18-92 नंबर अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में एड करना होगा। इसके बाद यूजर को इस वॉट्सऐप नंबर पर मैसेज भेजना होगा। हालांकि डब्ल्यूएचओ ने इसके लिए एक डेडिकेटेड लिंक भी जारी की गई है जिसे डेस्कटॉप/लैपटॉप पर इस्तेमाल किया जा सकेगा।

एक बार बोट से कनेक्ट होने के बाद यूजर को इसमें उपलब्ध ऑप्शन की लिस्ट मिलेगी। इसमें ऑप्शन के सामने दिए गए नंबर या ईमोजी के जरिए रिस्पॉन्ड कर संबंधित जानकारी हासिल की जा सकेगी।

इसके अलावा यूजर कोरोनावायरस से जुड़ी जानकारी और उसके प्रभाव के बारे में भी पता लगा सकेंगे। इस बोट को डब्ल्यूएचओ ने डेवलप किया गया है, इसमें डब्ल्यूएचओ से जुड़े तमाम लेटेस्ट अनाउंसमेंट भी पढ़े जा सकेंगे। इसमें जरूरी जानकारी और नई स्टोरी की लिंक भी यूजर को मिलेगी जिसे अन्य कॉन्टैक्ट से शेयर किया जा सकेगा।

