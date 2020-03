Dainik Bhaskar Mar 03, 2020, 10:13 AM IST

गैजेट डेस्क. हांगकांग की कंपनी इनफिनिक्स अपना एस5 प्रो स्मार्टफोन 6 मार्च को लॉन्च करेगी। कंपनी ने हाल ही में एलान किया था कि वो फोन के फीचर्स के साथ पॉप-अप सेल्फी कैमरा की टेस्टिंग कर रही है। ऐसा माना जा रहा है कि कंपनी अपने इस लेटेस्ट स्मार्टफोन को करीब 10 हजार रुपए की कीमत में लॉन्च कर सकती है। यदि ऐसा होता है तो ये पॉप-अप सेल्फी कैमरा वाला देश का सबसे सस्ता स्मार्टफोन भी बन जाएगा।

Catch the #PopOut specs of Infinix S5 Pro, launching on the 6th of March. #InfinixIndia #InfinixS5Pro pic.twitter.com/SPfYVGLho6