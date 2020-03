दैनिक भास्कर Mar 20, 2020, 04:49 PM IST

गैजेट डेस्क. चीनी कंपनी रियलमी 26 मार्च को भारत में अपनी नारजो स्मार्टफोन सीरीज लॉन्च करेगी। कंपनी ने बताया कि सीरीज में दो फोन नारजो 10 और नारजो 10A लॉन्च किए जाएंगे। कंपनी ने हाल ही में इसका प्रोमोशनल पेज भी जारी किया जिसमें दोनों डिवाइस की जानकारियां सामने आईं। पेज के मुताबिक, नारजो 10 में क्वाड रियर कैमरा मिलेगा वहीं 10A में ट्रिपल रियर कैमरा मिलेगा। दोनों ही फोन में 5000 एमएएच बैटरी से लैस होंगे।

पेज के मुताबिक, फोन में 6.5 इंच का बड़ा डिस्प्ले मिलेगा जिसमे 89.8% स्क्रीन-टू-बॉडी रेशो मिलेगा। इसमें वॉटरड्रॉप नॉच मिलेगा जिसमें फ्रंट कैमरा फिट होगा। वहीं रियलमी ने ट्वीट के जरिए बताया कि परफेक्ट फोटोग्राफी के लिए फोन में 48 मेगापिक्सल एआई क्वाड कैमरा मिलेगा।

रिपोर्ट् में दावा किया जा रहा है कि नारजो 10, कुछ दिन पहले म्यांमार में लॉन्च हुए रियलमी 6iका ही री-ब्रांड वर्जन है। रियलमी 6i स्मार्टफोन में भी क्वाड कैमरा सेटअप और 5000 एमएएच बैटरी मिलेगी। गौर करने वाली बात यह है कि दोनों की डिजाइन भी काफी हद तक मिलता जुलता है जैसे की इसका कैमरा पैटर्न और कैमरा लोकेशन। वहीं नारजो 10A को थाइलैंड में लॉन्च हुए रियलमी C3 का री-ब्रांड वर्जन कहा जा रहा है। इसमें ट्रिपल रियर कैमरा और रियर फिंगरप्रिंट सेंसर है।

कंपनी का ऑफिशियल ट्वीट

Get ready to #FeelThePower as we unleash the bold and the unique with #realmeNarzo10 and #realmeNarzo10A!

Launching at 12:30 PM, 26th March on our official channels.

Know more: https://t.co/fMrX6tt9CJ pic.twitter.com/0W2pZQoZAP