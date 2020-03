दैनिक भास्कर Mar 17, 2020, 01:58 PM IST

गैजेट डेस्क. साउथ कोरियाई कंपनी सैमसंग 150 मेगापिक्सल रेजोल्यूशन की तस्वीरे खींचने वाले सेंसर पर काम कर रही है। हाल ही में चीन के टिप्सटर स्लीपी कुमा ने ट्विटर पर इसकी जानकारी दी। दावा किया जा रहा है कि सैमसंग का यह कैमरा सेंसर नैनो सेल टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होगा जिसमें कंपनी ने अपनी ISOCELL ब्राइट एचएम1 सेंसर टेक्नोलॉजी में भी इस्तेमाल किया था। इसे सैमसंग अपने गैलेक्सी एस20 अल्ट्रा स्मार्टफोन में भी इस्तेमाल कर चुकी है। यह तकनीक 9 पिक्सल को मिलाकर एक पिक्सल में कन्वर्ट करती है ताकि हाई रेजोल्यूशन फोटो मिल सके।

फिलहाल कंपनी ने इसका आफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया है लेकिन साउथ कोरियाई फोरम क्लेन द्वारा पब्लिश रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कंपनी 150 मेगापिक्सल सेंसर पर काम कर रही है। इसी रिपोर्ट को टिप्सटर में ट्विटर पर शेयर कर दावा किया कि नए सेंसर का साइज 1 इंच होगा। यह सैमसंग गैलेक्सी एस20 अल्ट्रा में आए ISOCELL ब्राइट एचएम1 सेंसर से भी बड़ा होगा।

रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि बड़े सेंसर और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से लैस होने के कारण इस सिर्फ फ्लैगशिप प्रो मॉडल्स में ही दिया जाएगा। वहीं श्याओमी, ओप्पो और वीवो ने भी सैमसंग से इस सेंसर की मांग की है। श्याओमी जहां इसे साल की चौथी तिमाही तक अपने स्मार्टफोन में लाने की तैयारी में है। वहीं ओप्पो और वीवो इस सेंसर को 2021 की पहली तिमाही तक अपने ऐसे टॉप-एंड स्मार्टफोन में लाने की प्लानिंग कर रही हैं जो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 875 प्रोसेसर से लैस होंगे।

टिप्सटर स्लीपी कुमा का ट्वीट

Rumor)

- Samsung, 150MP, Almost 1", Nonacell

- Limited to flagship pro models

- Xiaomi adopted in the Q4 of this year / Oppo, Vivo combined with SD875 in the 1Q of next year

(The rear design is almost similar)



source : https://t.co/CCQTPTHwcm