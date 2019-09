iPhone XS में है सुपर रेटिना डिस्प्ले

iPhone 8 Plus के 5.5 इंच वाले आईपीएस एलसीडी रेटिना डिस्प्ले के कंपैरिजन iPhone XS में 5.8 इंच का सुपर रेटिना नॉच्ड स्क्रीन डिस्प्ले दिया गया है। जो 1300:1 की तुलना में 1,000,000:1 कंट्रास्ट रेशियो के साथ आ रही है। एपल ने अपने नए स्मार्टफोन में A12 बायोनिक चिपसेट का इस्तेमाल किया है, जबकि iPhone 8 Plus में A11 चिपसेट ही लगाया गया था। iPhone 8 Plus में 3-कोर एपल ग्राफिक्स दिया गया था हालांकि नया फोन 4-कोर ग्राफिक्स के साथ आएगा।