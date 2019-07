Dainik Bhaskar Jul 06, 2019, 04:06 PM IST

गैजेट डेस्क. पाकिस्तान के एक न्यूज चैनल की एंकर अपनी गलती के चलते सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रही है। एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने अमेरिकन कंपनी एपल के नाम को खाने वाला एपल यानी की सेब समझ लिया, जिसके बाद ट्विटर पर लोगों ने उनकी खिंचाई शुरू कर दी। यूजर्स इस चर्चा के वीडियो को शेयर करके मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं।

Apple business and types of apple, just some regular tv shows in Pakistan.. pic.twitter.com/3Sr7IBl7ns — Naila Inayat नायला इनायत (@nailainayat) July 4, 2019

ये है पूरा मामला

एक टीवी प्रोग्राम के दौरान एंकर और एक्सपर्ट पाकिस्तान की खराब आर्थिक स्थिति पर चर्चा कर रहे थे। इस दौरान एक्सपर्ट ने आईफोन बनाने वाली कंपनी एपल का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि एपल का सालाना टर्नओवर पाकिस्तान के कुल बजट से ज्यादा है। यहां पर एंकर एपल को सेब समझ बैठी। उन्होंने कहा कि हां मैंने भी सुना है कि अलग-अलग तरह के सेब का काफी बड़ा कारोबार है। उनकी इस बात पर एक्सपर्ट ने उन्हें तुरंत टोक भी दिया।

ट्विटर पर आ रहे मजेदार कमेंट्स

Poor anchor still thinking about grocery after show pic.twitter.com/wGAwMiVZ4c — Taya Amritsaria (@TayaAmritsaria3) July 4, 2019

an apple a day keeps steve jobs away — Mohammad Ali Tunna (@MdAli10veer) July 4, 2019