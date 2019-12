Dainik Bhaskar Dec 23, 2019, 07:31 PM IST

सोशल मीडिया डेस्क. झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स बीजेपी का जमकर मजाक उड़ा रहे हैं। डॉ कुमार विश्वास ने ट्वीट करते हुए लिखा कि, '“सरयू” की धवल-धार में “रघुबर” डूब गए'। वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा कि 'ऐसा ही होता है जब भक्ति सर चढ़ के बोले'। पढ़ें सोशल मीडिया पर आए यूजर्स के ऐसे ही रिएक्शंस।

यूजर्स बोले, अमित शाह जी को दोबारा कमान संभालना पड़ेगी...

Who else think that Pakistan is the best holiday destination? So when bhakts say you to go to Pakistan Don't be upset😂😀😂😀😂😀😂 #JharkhandElectionResults #JharkhandResults #JharkhandAssemblyPolls #JharkhandResults #Jharkhand https://t.co/CQbnLZJrnW

Admin @TimesDemocracy : I know this post may seem extremely outrageous and boastful but to deliver an exit poll of such accuracy in a State as tough as #Jharkhand is a very proud moment for all of us.#JharkhandAssemblyPolls #JharkhandElectionResults https://t.co/AxKPO3SCYL pic.twitter.com/Y8b2K1ieiv