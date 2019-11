वॉट्सऐप ने ग्रुप ऑप्शन में पहले से मौजूद 'नोबडी' फीचर को नहीं हटाया

वॉट्सऐप के दुनियाभर में डेढ़ अरब और भारत में 40 करोड़ से ज्यादा यूजर्स

Dainik Bhaskar Nov 06, 2019, 07:04 PM IST

गैजेट डेस्क. वॉट्सऐप ने यूजर्स के लिए नया फीचर शामिल किया है। इस फीचर की मदद से यूजर ऐसे कॉन्टेक्ट्स सिलेक्ट कर सकते हैं, जो उन्हें किसी ग्रुप में नहीं जोड़ पाएं। या फिर ग्रुप में आने का इनविटेशन न दे पाएं। वॉट्सऐप को ऑपरेट करने वाली कंपनी फेसबुक ने दुनियाभर के यूजर्स के लिए यह फीचर रोलआउट कर दिया है।

वॉट्सऐप में ग्रुप को लेकर पहले से मौजूद 'Nobody' का ऑप्शन बना रहेगा। इसके साथ एक नया ऑप्शन 'My Contacts Except' आ गया है। यानी यूजर्स चाहे तो 'Nobody' को ऑप्शन को अप्लाई करके रख सकते हैं। ऐसे में जब भी कोई दूसरा यूजर आपको ग्रुप में शामिल करेगा, तो उसका नोटिफिकेशन आपके फोन पर आएगा।

माय कॉन्टेक्ट एक्सेप्ट में मिलेगा ऑप्शन

वॉट्सऐप ने अपने ब्लॉग पर कहा- इस नए फीचर को लेकर यूजर्स की प्रतिक्रियाएं आई हैं। पहले हमने 'नोबडी' का ऑप्शन दिया था, लेकिन लोगों के रिएक्शन के बाद हमने इसमें 'माय कॉन्टैक्ट एक्सेप्ट' का नया फीचर दिया है। इस फीचर के जरिए यूजर उन कॉन्टेक्ट्स को सिलेक्ट कर पाएंगे, जिनके ग्रुप से वो जुड़ना नहीं चाहते।

Settings => Privacy => Groups => Everyone, My Contacts, My Contacts Except, Nobody

पेगासस के चलते हुई वॉट्सऐप की आलोचना

मोबाइल डेटा एनालिटिक्स एंड इंटेलिजेंस फर्म 'सेंसर टॉवर' ने अपनी रिपोर्ट में कहा- स्पाईवेयर पेगासस के इस्तेमाल से भारत समेत दुनियाभर के 1400 से ज्यादा वॉट्सऐप यूजर्स की निजी जानकारी चुराई गई है। मुख्य रूप से पत्रकारों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की जासूसी कराई गई है। इसके बाद 26 अक्टूबर से 9 नवंबर (7 दिनों) तक दूसरे एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड ऐप जैसे 'सिग्नल' और 'टेलिग्राम' की तरफ लोगों का रुझान बढ़ा है। सिग्नल ऐप के डाउनलोड में 63% और टेलिग्राम मैसेंजर के डाउनलोड्स में 10% की बढ़ोतरी हुई। टेलिग्राम ऐप अब 9.20 लाख डाउनलोड्स का आंकड़ा पार कर चुका है। बता दें कि दुनियाभर में वॉट्सऐप के डेढ़ अरब यूजर्स हैं। इसके सिर्फ भारत में 40 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं।

'Nobody' का ऑप्शन बना रहेगा