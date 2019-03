गैजेट डेस्क. यूजर की सिक्योरिटी के लिए शुरू किया गया फेसबुक का टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) फीचर उनकी प्राइवेसी के लिए खतरा बन सकता है। फीचर में यूज किया गया यूजर्स का मोबाइल नंबर सार्वजनिक हो सकता है। विज्ञापनदाता और बल्क में ऐड भेजने वाले भी मोबाइल नंबर को सर्च कर विज्ञापन भेज सकते हैं। इमोजीपीडिया नाम की बेवसाइट चलाने वाले जेरेमी बर्ज ने 1 मार्च को ट्वीट करके यह जानकारी शेयर की।

For years Facebook claimed the adding a phone number for 2FA was only for security. Now it can be searched and there's no way to disable that. pic.twitter.com/zpYhuwADMS