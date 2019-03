गैजेट डेस्क. पाकिस्तान से सकुशल भारत वापस आए विंग कमांडर अभिनंदन के नाम से माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर फेक अकाउंट बनने शुरू हो गए हैं। इस संबंध में भारत सरकार ने रविवार को एक नोट जारी करके लोगों को सावधान किया। नोट में एक अकाउंट को मेंशन करते हुए कहा गया है कि अभिनंदन के नाम से किए जाने वाले ट्वीट फेक हैं।

पुष्टि के बाद ट्विटर ने सस्पेंड किया अकाउंट: सरकार की तरफ से @Abhinandan_wc को मेंशन करते हुए लिखा गया है कि यह विंग कमांडर अभिनंदन का ट्विटर अकाउंट नहीं है और वे इससे किसी प्रकार संबंधित नहीं है। इस अकाउंट के 2000 से अधिक फॉलोवर थे। इस अकाउंट से एक ट्वीट में अभिनंदन और रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण का फोटो शेयर किया गया तो वहीं एक अन्य ट्वीट में वे अपने परिवार वालों के साथ नजर आ रहे थे। फर्जी होने की पुष्टि के बाद ट्विटर ने इस अकाउंट को सस्पेंड कर दिया है।

Government sources confirm that this is a fake Twitter account #AbhinandanVarthaman pic.twitter.com/4mxahDz7Gn