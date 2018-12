गुरुवार सुबह कई इंस्टाग्राम यूजर्स ने दावा किया कि स्टोरी की तरह ही फीड भी स्वाइप हो रही है

दरअसल, ऑटो-अपडेट की वजह से कई यूजर्स को ये फीचर मिला, लोगों ने ट्विटर पर गुस्सा दिखाया

इस फीचर के रोलआउट होने के कुछ देर बाद ही कंपनी ने इस फीचर को वापस लेते हुए माफी मांगी

Dainik Bhaskar Dec 28, 2018, 12:19 PM IST

गैजेट डेस्क. इंस्टाग्राम पर गुरुवार सुबह अचानक एक नया फीचर आ गया, जिससे फीड स्क्रॉल होने की जगह स्वाइप होने लगी। मतलब पोस्ट देखने के लिए यूजर्स को स्क्रॉल करने की बजाय स्वाइप करना पड़ा। ट्विटर पर कुछ यूजर्स ने वीडियो शेयर कर इस फीचर के आने का दावा किया। हालांकि, इस फीचर के आने के कुछ देर बाद ही इसे वापस ले लिया गया और इसके लिए कंपनी ने माफी भी मांगी।

बग की वजह से ऑटोमैटिक आ गया था फीचर

इंस्टाग्राम स्टोरी की तरह ही फीड को भी स्वाइप करने के फीचर की टेस्टिंग कर रहा था, लेकिन एक बग की वजह से ये फीचर कुछ यूजर्स के पास ऑटोमैटिकली अपडेट हो गया।

इस फीचर के अपडेट होने के बाद लोगों ने ट्विटर पर आकर अपना गुस्सा दिखाया। कई यूजर्स ने तो इंस्टाग्राम डिलीट करने का भी दावा किया। इस फीचर के आने के बाद गुरुवार को अमेरिका में #instagramupdate ट्रेंड करने लगा।

For those who missed it here’s what it looked like #instagramupdate pic.twitter.com/dg9t33PaOG — Basma (@basmahxmde) December 27, 2018

snapchat developers watching instagram slowly ruin their brand #instagramupdate pic.twitter.com/XKzA7SGzms — ً cass made it to buzzfeed (@vscomomo) December 27, 2018

@instagram seeing the hate for their #instagramupdate and changing it back like.. pic.twitter.com/683Umg5fS8 — David H. K. Bell (@hekili97) December 27, 2018

कंपनी ने मांगी माफी : इस फीचर के ऑटो अपडेट होने के बाद इंस्टाग्राम ने भी एक बयान जारी कर माफी मांगी। इंस्टाग्राम ने लिखा, "एक बग की वजह से कुछ यूजर्स को फीड में बदलाव देखने को मिला। हमने इसे तुरंत ठीक कर दिया है और इसके लिए माफी मांगते हैं।"