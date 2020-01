Dainik Bhaskar Jan 07, 2020, 03:45 PM IST

सोशल मीडिया डेस्क. जेएनयू में हिंसा का मुद्दा मंगलवार को भी ट्वीट पर छाया हुआ है। पीएम मोदी ट्विटर पर 1 नंबर रैंक पर तो गृहमंत्री अमित शाह 2 नंबर रैंक पर ट्रेंड कर रहे हैं। वहीं तीसरे नंबर पर स्वरा भास्कर हैं, जो लगातार जेएनयू को लेकर मुखर हैं। ट्विटर के टॉप ट्रेंडिंग हैशटैग में से तीन हैशटैग जेएनयू से जुड़े हुए हैं। इसमें #JNUTerrorAttack, #JNUHiddenTruth और #JNU शामिल हैं।#JNUHiddenTruth तो टॉप-3 में ट्रेंड कर रहा है। हमने इन तीनों ही हैशटैग की ट्विटर पर पड़ताल की और पता किया कि आखिर यूजर्स इनके बारे में क्या शेयर कर रहे हैं।

1. #JNUTerrorAttack

95 हजार से ज्यादा ट्वीट

RSS creates a front to save its ABVP goons! #JNUTerrorAttack https://t.co/UCwwMvuEN8

Yes. Very Similar images. Very Similar intents.#Terror_is_Terror#JNUTerrorAttack pic.twitter.com/FWGGiRpzeG