गैजेट डेस्क. अमेजन में काम करने वालीं एबी फ्यूलर ने ट्वीट कर बताया कि जब उन्होंने अपने नए नंबर से वॉट्सऐप पर अकाउंट बनाया तो उनके वॉट्सऐप पर किसी दूसरे व्यक्ति की ही चैट रिस्टोर हो गई। एबी के मुताबिक, उनके वॉट्सऐप पर जिस व्यक्ति की चैट हिस्ट्री खुली, वो उसकी है जिसके पास पहले उनका नंबर था। एबी के दावे के बाद भारतीय टेक वेबसाइट प्यूनिकावेब (Piunikaweb) ने इस बग की पहचान की।

logged into whatsapp with a new phone number today and the message history from the previous number's owner was right there?! this doesn't seem right.



दरअसल, जब कोई नंबर बंद कर देता है, तो वही नंबर किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया जाता है। जिसके बाद अगर कोई व्यक्ति उस नंबर से वॉट्सऐप लॉग-इन करता है, तो उसमें उस व्यक्ति की पुरानी चैट आ सकती है जो उस नंबर का पहले इस्तेमाल करता था।



एबी किसी दूसरे की चैट पढ़ पा रहीं थीं, अब उन्हें इसी का डर

Yes it was a new device. No it wasn't second hand. It was not a second hand SIM. Yes I'm sure they weren't my messages, or groups that I was added to. Yes they were in plaintext. I am sure it's my phone number. It was not restored from a backup.