Dainik Bhaskar Dec 26, 2019, 12:38 PM IST

सोशल मीडिया डेस्क. दिल्ली, तमिलनाडु और केरल समेत देश के कई राज्यों में गुरुवार सुबह सूर्य ग्रहण नजर आया। यह सुबह 8:04 बजे शुरू हुआ और भारत में ग्रहण काल 2:52 घंटे तक रहा। आम लोगों की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दशक का आखिरी ग्रहण ग्रहण देखने के लिए काफी उत्साहित थे। उन्होंने तस्वीरें ट्वीट करते हुए लिखा- कई भारतीयों की तरह मैं भी #solareclipse2019 को लेकर उत्साहित था। लेकिन बादल छाए रहने से इसे नहीं देख पाया। हालांकि मैंने लाइव स्ट्रीम के जरिए कोझिकोड़ (केरल) से ग्रहण की झलक देखी।

Like many Indians, I was enthusiastic about #solareclipse2019.



Unfortunately, I could not see the Sun due to cloud cover but I did catch glimpses of the eclipse in Kozhikode and other parts on live stream. Also enriched my knowledge on the subject by interacting with experts. pic.twitter.com/EI1dcIWRIz